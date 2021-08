Aqui estão os 10 principais destinos de praia para investidores de alto patrimônio líquido

Cancún e Daytona podem atrair turistas na primavera e Waikiki, casais em lua de mel, mas quais praias em todo o mundo atraem milhões?

A consultoria Nomad Capitalist, sediada em Hong Kong, divulgou seu mais recente índice anual dos melhores pontos arenosos que atraem investidores de alto patrimônio que não estão necessariamente ansiosos por férias, mas na verdade estão criando raízes – e algum dinheiro – no clima mais ensolarado do mundo: The Nomad Beach Index 2021.

O primeiro esforço da empresa em dois anos – levou um hiato relacionado à Covid em 2020 – o índice deste ano apresenta uma classificação dos 10 primeiros que inclui 24 destinos de praia em todo o mundo.

Os destinos de praia classificados pela empresa são os mais adequados para empreendedores, investidores, corretores da bolsa e outros indivíduos de alto patrimônio que buscam investir, se mudar e / ou obter residência ou cidadania. Ele coletou dados de mais de 30 fontes, classificando cada uma em uma escala de 1 a 50 para beleza (30% da classificação do índice); Serviços, Impostos e Imigração (20% cada); e segurança (10%). trinta e seis praias Eles são avaliados No total.

As Ilhas Cayman estão no topo da lista deste ano, graças ao seu status de paraíso fiscal do Caribe para investidores que não querem lidar com leis tributárias complexas em outros países, de acordo com a Nomad Capitalist.

A empresa ajuda ‘empreendedores de sete e oito dígitos’ [and] Investidores que querem uma segunda casa [or] Você tem cidadania ou residência no Plano B, ou todos os anteriores, [or] “Cortes de impostos em alguns casos, embora haja menos este ano”, disse o fundador Andrew Henderson. “Com a pandemia, as pessoas estão ansiosas para ir a outro lugar.”