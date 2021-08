Aqui está tudo o que sabemos sobre o Emmy Awards de 2021

Da esquerda para a direita: O Mandaloriano, Ted Lasso, pode destruir você foto : Disney. Uma maçã; Natalie Siri / HBO

Se você pensava que o Oscar seria o principal portador de prêmios no futuro, você estava errado. erro morto. OK, talvez não seja tão sério, mas os Emmy não vão seguir o caminho do Velho Steven Soderbergh e dar a festa em uma estação de trem. Também assumimos um prêmio O melhor ator não será o final do show, e você pode garantir muito Anthony Hopkins não vai ganhar—A menos que seja indicado para ótimas postagens no Instagram, o que não é.

Este ano, parece que o Emmy não fará a festa completa baseada no Zoom, então não espere ver isso Jason Sudeikis vestindo um moletom Como o Globo de Ouro. Em vez disso, eles estão levando a festa para fora, mantendo um controle rígido sobre a lista de convidados e esperando manter os apresentadores repletos de estrelas e a equipe trabalhadora que montou o show a salvo da pandemia em curso.

Onde posso ver?

Os Emmy Awards estão mudando as redes mais uma vez. No ano passado, o show aconteceu na ABC, um ano antes da Fox. Este ano, a CBS e a série de transmissão favorita de todos, Paramount +, levaram as honras. O programa irá ao ar no domingo, 19 de setembro, às 20h EST. Os espectadores terão a opção de assistir ao programa ao vivo na CBS, transmiti-lo no Paramount + ou ambos – odiamos privar qualquer pessoa da experiência de tela dupla.

Quem está hospedando?

Diga adeus ao garoto de ouro da ABC, Jimmy Kimmel. Em vez disso, este ano a CBS trará o homem da empresa: Cedric the Entertainer. Estrela da CBS Vizinhança e um de Os reis originais da comédiaCedric the Entertainer é um apresentador pela primeira vez, mas um observador de longa data do Emmy. “Desde que eu era criança, aninhado ao lado da minha avó, a televisão tem sido minha amiga de confiança, por isso é uma grande honra para mim ser o anfitrião do Emmy deste ano”, disse ele em um comunicado.

Onde é a festa realizada?

Ao contrário do ano passado, a festa será presencial, que viu Kimmel trancado no Staples Center, onde celebridades foram presas em telas de Zoom como o E! Versão do canal da zona fantasma. Mas isso acontecerá do lado de fora do Deck de Eventos em LA Live com um público limitado. O espaço proporcionará “uma oportunidade de se beneficiar de uma configuração ‘interna / externa’ e de assentos mais socialmente espaçados para o público”. para cada diversoContato da Television Academy:

“Embora os convites tenham acabado de ser enviados, as equipes de indicados de três ou mais agora serão limitadas a não mais do que quatro ingressos por indicação. Infelizmente, isso significa que nem todos os indicados poderão comparecer à premiação deste ano. Recomendamos esses membros da equipe O candidato deverá coordenar-se entre si e determinar como alocar seus quatro ingressos antes de responder ao convite para comparecer.

A Television Academy já anunciou a lista de apresentadores e artistas deste ano?

Ainda não. No entanto, iremos mantê-lo informado. Nesse ínterim, talvez imagine uma festa do Emmy onde Jennifer Coolidge apresenta todos os prêmios.

Quem foi nomeado?



Temos uma lista completa de candidatos por aqui, que você pode ver quando quiser.

Assistir junto com AV. Club



Você não acha que vamos deixar você para assistir isso sozinho, não é? O AV Club convida você a se juntar à nossa equipe para um blog ao vivo da festa. Mas isso não é tudo. E na noite da Emmy, seremos os próximos Rei Vencedores e perdedores , escrevendo histórias de hack , e relatar os momentos importantes em Newswire e Twitter. Falamos sobre desprezo, torções, aplausos e ridículo como só o AV Club faz.