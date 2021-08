Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) – A Apple solicitou US $ 300 milhões em royalties para uma patente de tecnologia sem fio

Empresa Apple (NASDAQ: AAPL) para pagar $ 300 milhões para usar a tecnologia sem fio da empresa em iPhones e outros produtos.

O que aconteceu: Um juiz do Texas manteve a decisão do júri de que a Apple deve royalties à PanOptis Patent Management e suas unidades Optis Cellular e Unwired Planet pelas patentes que a empresa detém sobre o padrão de celular LTE. Optis diz que os produtos da Apple que usam redes 4G estavam usando sua tecnologia patenteada.

A ordem vem na conclusão de um novo julgamento no caso de disputa de patente. No primeiro julgamento, o júri concedeu à Optis US $ 506,2 milhões, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Em abril, o juiz distrital Rodney Gilstrap confirmou a determinação de responsabilidade do júri, mas ordenou um novo julgamento sobre os danos. O novo julgamento se concentrou em quanto a Apple teria pago à Optis em royalties.

A Apple emitiu um comunicado indicando que a empresa planeja apelar da decisão. “A Optis não fabrica nenhum produto e seu único negócio é processar as empresas que usam as patentes que coletam”, disse o comunicado. “Continuaremos a nos defender contra suas tentativas de extrair pagamentos indevidos por suas patentes.”

O que então: A Optis está tentando levantar cerca de US $ 7 bilhões da Apple. Em um caso relacionado, um juiz do Reino Unido está considerando uma taxa global de royalties. A Apple indicou que pode retirar-se do mercado do Reino Unido se for forçada a pagar uma quantia que seja “comercialmente inaceitável”.

Optis afirma que a Apple rejeitou todas as ofertas justas e acusou a gigante da tecnologia de “não querer licenciar”, uma questão central no julgamento de Londres.