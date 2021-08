Angelina Jolie abraça Shiloh Jolie-Pitt, crianças fora do hospital: Imagens – Hollywood Life

Angelina Jolie foi vista compartilhando alguns abraços calorosos com seus filhos do lado de fora do Hospital Burbank em 20 de agosto, e nós temos as fotos.

Angelina Joliesuas três filhas – Shiloh, 15, Flore 16 e Vivian Jolie-Pitt, 13 – Eles são vistos confortando sua mãe, 46, do lado de fora de um hospital de Burbank, Califórnia, na sexta-feira, 20 de agosto. A atriz teria passado quase seis horas dentro do prédio e, no meio de sua visita, suas filhas vieram compartilhar alguns abraços calorosos.

No momento, ainda não está claro por que Angelina está no hospital, mas parece claro que ela ficou muito feliz com a visita especial de suas meninas.

Como você pode ver nas fotos acima e abaixo, Angelina usou um casaco de lã marrom, calça preta, uma máscara preta e algumas joias de ouro enquanto estava no hospital. Mas Shiloh e sua irmã Vivian estavam vestidos um tanto casualmente em camisas brancas e pretas contrastantes. Vivian combinou seu moletom com shorts pretos cortados, e Shiloh olhou para usar calças de corrida mais longas para completar seu visual.

Enquanto isso, Zahra foi vista vestindo calças cáqui alargadas com uma camisa branca de mangas compridas. Ela também completou seu look com uma faixa colorida.

O momento de ternura compartilhado entre esta mãe e suas filhas retrocedeu depois de apenas algumas horas Angelina Jolie entrou no Instagram Pela primeira vez. E na semana passada, Angelina foi vista Fazendo compras com o filho delaE pax, 17, então eternidade uma atriz Tem estado muito ocupado ultimamente. Nós definitivamente esperamos que você esteja bem.