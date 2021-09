Andrew Thomas, dos gigantes, pronto para desafiar os Broncos em meio a temores

Andrew Thomas precisa de uma boa risada, mas continua assistindo a um filme de terror.

Após duas semanas de críticas externas Seu desempenho decepcionante no final da pré-temporada Já se passou cinco dias na abertura da temporada para o Giants contra o Broncos. Thomas investiga o estudo do filme sobre os corredores de passes Bradley Chap e Vaughn Miller, que são talvez a dupla mais temida da NFL por qualquer jovem esquerdista em dificuldades.

“Naturalmente, tenho um peso no ombro”, disse Thomas. “A pressão que eu coloco sobre mim é maior do que qualquer coisa que vem de fora.”

Deve carregar o peso do mundo.

Honestamente ou não, Thomas – a primeira escolha, mas menos avaliado estreante dos quatro tackles ofensivos no topo da classe 2020 – tornou-se o rosto de muitos erros de linha ofensiva durante o mandato de quatro anos do gerente geral Dave Gettleman. Os acordos de último segundo para adicionar dois guardas na semana passada não têm nada a ver com Thomas, mas ele pode apagar o fogo para todos na organização jogando bem contra o Broncos.

Thomas espera mais partidas com Chubb – que terminou em segundo lugar no elenco do time do Giants depois de Saquon Barkley em 2018 – do que com Miller. Então, como isso pode funcionar?

Andrew Thomas Bill Gastron

“Apenas sendo equilibrado em sua postura”, disse Thomas. “Ele tem muita força saindo da borda de sua estocada rápida, então você tem que dar um bom soco. Você tem que alcançar com as mãos muito bem. Ele também tem um braço longo que resiste a um mergulho e às vezes se volta para dentro, portanto, basta estar equilibrado em sua postura e ter o poder de seus socos. ”

Miller, que perdeu toda a temporada passada, e Chubb, que perdeu a maior parte de 2019, jogaram apenas quatro jogos juntos desde que se alimentaram por 26,5 sacks combinados em 2018. Portanto, não há muitas evidências para descartar Miller para se deslocar para fazer um tour. em Thomas.

“Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos na liga, por isso temos de estar preparados”, disse Thomas.

Thomas jogou mais amplamente na segunda metade da temporada passada do que no início, mas permitiu sacks em três dos últimos quatro jogos, incluindo duas das sete pressões contra o cardeal. Ele sofreu uma lesão no pé que exigiu cirurgia em janeiro e ainda precisa de tratamento, o que levou Thomas a se sentar na última quinta-feira e se apresentar para tratamento durante o hiato de três dias da equipe.

“Estou bem”, disse Thomas. “Os dias de folga definitivamente ajudaram. Estou ansioso para voltar ao trabalho. Os treinadores acharam que era um bom dia para eu descansar um pouco.”

Thomas parecia ter um campo de treinamento silenciosamente sólido – “muitos bons treinos”, ele se auto-avaliou – até que o alarme disparou quando ele permitiu dois jogadores e pressionou outro na metade contra os Patriots. Ele também tem lutado em treinos conjuntos contra Josh Uche, que tem um total de bolsa única de 19,5 a menos que Chubb e 105 a menos que Miller.

“Tento não prestar atenção a isso”, disse Thomas sobre as previsões do blues. “Como unidade, sempre falamos sobre confiança em seu jogo e confiança em sua preparação. Isso vem com a prática. Se você se concentrar no que aconteceu no passado, não terá certeza do que vai chegar perto de você no futuro.”

Andrew Thomas New York Post: Charles Wenselberg

O técnico do Giants, Joe Judge, tentou destacar Thomas.

“É engraçado: às vezes as avaliações do lado de fora simplesmente não têm o quadro completo em mãos e uma compreensão de todas as outras 10 peças que combinam”, disse Judge. “Então, você tem que levar isso com um grão de sal às vezes.”

Thomas descreveu seu desempenho contra os Patriots como mais uma “experiência de aprendizado” do que um passo para trás. Ainda não se sabe quem vai dividir as responsabilidades de contato com ele na guarda esquerda, seja o lesionado Shane Lemieux, o estreante Kenny Wiggins convocado da equipe técnica ou um novato como Ben Bradison ou Billy Price.

“Sempre há técnicas nas quais você pode melhorar e, quando você se concentra em uma coisa, pode haver outra em que você precise trabalhar”, disse Thomas. “Jogando na NFL, os caras vão descobrir isso. Eles assistem a filmes, então você tem que fazer o seu melhor para cuidar de tudo.”