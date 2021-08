Analistas de Wall Street veem ações como a Target e a Microsoft em ascensão

Um carrinho de compras em uma loja Target no bairro do Brooklyn em Nova York, Estados Unidos, 14 de novembro de 2017. Brendan McDermid | Reuters

Conforme o ano avança, a grande maioria das empresas já Eles publicaram seus últimos resultados trimestrais. A recuperação econômica aumentou durante o primeiro semestre de 2021, e muitas empresas tiveram grandes retornos. Agora, o interesse dos investidores mudou das tendências de verão e viagens para o que o outono pode trazer. Usando as ferramentas exclusivas do TipRanks, os investidores podem ver quais empresas os principais analistas de Wall Street acreditam estar bem posicionadas para capturar essas tendências em mudança. Esses analistas estão entre os mais bem avaliados em TipRanks, com base em suas taxas de sucesso e retornos médios para cada classificação. Aqui estão cinco ações que os analistas de Wall Street de melhor desempenho acreditam ainda ter um potencial significativo de valorização após os lucros.

As empresas estão preparando sua força de trabalho para o grande retorno ao escritório, algumas híbridas, outras em período integral. No entanto, devido à alta taxa de infecção de COVID-19 nos Estados Unidos, muitas empresas notáveis, como a Apple, anunciaram atrasos nas datas de devolução. Isso é um bom presságio para serviços de engenharia de computação em nuvem, como MicrosoftPlataformas Azure e Office 365. Após uma avaliação de desempenho da Microsoft, Daniel Ives Wedbush Securities disse que vê a tendência de continuar trabalhando em casa. Depois de mostrar um forte impulso ao longo de 2020 e na primeira metade de 2021, a Microsoft continua fechando negócios importantes para pacotes corporativos e de consumidor para seus serviços baseados em nuvem. Espera-se que esses negócios gerem receita para a Microsoft até 2022. Ives manteve sua classificação de compra da ação, aumentando seu preço-alvo de $ 325 para $ 350. O analista cinco estrelas acrescentou que na “corrida armamentista na nuvem” Microsoft Preparando-se para capturar uma fatia maior de mercado da Amazon Web Services. A Microsoft recentemente aumentou seus preços para o Office 365, que Ives prevê que poderá gerar mais de US $ 5 bilhões em 2022. Com relação à seleção de ações de computação em nuvem a longo prazo, Ives afirmou: “A Microsoft continua sendo nosso jogo favorito na nuvem e acreditamos que as ações aumentarão no final do ano, à medida que as ruas apreciam a história de transformação da nuvem.” Entre mais de 7.000 analistas no TipRanks, Ives está classificado em 36. O analista tem uma taxa de sucesso de 73% em suas escolhas de ações, o que se traduz em um retorno médio de 34% para cada classificação.

As tendências de gastos discricionários do consumidor nos EUA dispararam no último ano e meio, especialmente quando se trata de compras digitais. alvejando Ele consegue capturar esses movimentos e está em uma boa posição para continuar a fazê-lo. Robert Durboul Guggenheim relatou com otimismo sobre as ações, observando que é “encorajado pela força contínua dos negócios da Target, sua lucratividade e geração de fluxo de caixa”. A Target relatou recentemente os resultados dos lucros do segundo trimestre, superando a estimativa de consenso de Wall Street de 7% no lucro por ação, bem como em vários outros setores e indicadores importantes. Repita a classificação de compra Drbul para alvejando, Ele aumentou o preço-alvo de $ 250 para $ 295. O analista cinco estrelas afirmou que a Target continuou a ver um crescimento que inspira confiança, tanto nas vendas na loja quanto nas vendas digitais. O varejista de mercadorias em geral teve um sucesso claro com suas implementações fora da loja, movimentando 95% de suas vendas totais no trimestre e capturando a crescente demanda online. Os serviços de remessa e retirada no mesmo dia expandiram outros 55% no mesmo período depois disso Grande crescimento de 270% em 2020. Os supermercados continuam mantendo sua relevância por meio de parcerias de marcas de alto nível. Além disso, Darboul observou que “todas as cinco categorias principais de mercadorias tiveram vendas positivas comparáveis, além do desempenho histórico de vendas no ano passado.” Enquanto os aumentos nos custos de frete e frete reduziram ligeiramente as margens da Target, a empresa aprovou até US $ 15 bilhões em novas recompras de ações e já concluiu recompras de US $ 1,5 bilhão em estoque do programa pré-aprovado. No TipRanks, Drbul está classificado em 319º lugar entre mais de 7.000 analistas. Possui um retorno médio por avaliação de 12,3%, e atualmente mantém uma taxa de sucesso de 67%.

As fábricas fechadas de semicondutores, combinadas com a crescente demanda por smartphones, computadores e carros provocada pelas turbulências econômicas da Covid-19, criaram a tempestade perfeita. Uma escassez contínua de semicondutores manteve a pressão sobre os fabricantes de tecnologia e automóveis durante a maior parte do segundo trimestre. Embora muitos analistas pensassem que sim, a situação não é tão simples. A crescente demanda, no entanto, é boa para Materiais aplicados, que se espera ver um crescimento contínuo da receita até 2022. Aumentar Rainha Bolton Needham & Co. acredita. Que a ação “superará seus pares em 2022 devido a um WFE estruturalmente adequado”. [wafer fab equipment] Mix do próximo ano. Bolton reiterou a classificação de compra das ações e anunciou um preço-alvo de US $ 153. última quinta-feira apenas Applied Materials relata fortes resultados de ganhos no segundo trimestreSuperando as estimativas de Wall Street para lucro por ação e margem bruta, além de orientação para o terceiro trimestre. O equilíbrio foi alcançado com a expansão da demanda por semicondutores, já que a empresa está comprometida em aumentar a oferta. Apesar disso, os chips de RAM dinâmicos ainda não estão disponíveis, embora seus “preços spot tenham começado a cair há duas semanas”, escreveu Bolton. Bolton disse que a Applied Materials tem uma carteira de pedidos de mais de US $ 10 bilhões. Esse fato por si só reforça a saúde fundamental da empresa e sua capacidade de gerar receitas consistentes no futuro. O analista cinco estrelas é classificado pelo TipRanks como o número 5 entre mais de 7.000 analistas no site. Sua taxa de sucesso de classificação de ações está correta em 74% e tem um retorno médio de 45,1% por classificação.

Identificar tendências é um dos principais requisitos para analistas seniores de Wall Street. Na verdade, as tendências são a favor de Petco. A pandemia de Covid-19 manteve as pessoas em casa, e muitas delas receberam animais de estimação que precisavam de cuidados. À medida que esse padrão continua, a Petco se beneficiará. Peter Benedict Robert W. Bird escreve que a Petco “opera um ecossistema exclusivo e completamente integrado de cuidados para animais de estimação dentro do mercado de animais de estimação de 100 bilhões dos EUA”. Seus fortes ganhos no segundo trimestre, o roteiro para a prestação de serviços de saúde e a redução do endividamento ajudam a classificá-la como uma ação atraente. Bento XVI manteve uma classificação de compra da Petco e estabeleceu um preço-alvo de $ 30. O analista, que descreveu os bichinhos como um “salário anual”, observou que vários serviços são necessários para mantê-lo, por isso os clientes são clientes frequentes. A Petco já está conquistando esse mercado com suas diversas ofertas e também está expandindo seus serviços veterinários internos. Bento XVI vê esta oportunidade como uma iniciativa de longo prazo que aumentará sua participação no mercado. A empresa publicou resultados de ganhos do segundo trimestre de alta qualidade, superando as expectativas e aumentando as projeções. Bento XVI acrescentou que, com a reabertura das economias, “as compras nas lojas aumentaram as vendas de centros de cuidados para animais de estimação” e a demanda por serviços premium, como cuidados com animais de estimação, treinamento e serviços médicos está aumentando. Ao considerar as iniciativas adicionais da empresa em “marketing, serviços, recursos digitais e análise de dados”, Benedict disse que as ações da Petco têm uma avaliação atraente. Benedict foi classificado pelo TipRanks como # 25 entre mais de 7.000 especialistas, e 83% de suas avaliações foram bem-sucedidas. Apresenta retorno médio de 24,9% por avaliação.