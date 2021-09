Amelia Hamlin lembra Scott Disick que ele tem uma namorada

Uma camisa que dá um chute na calça.

Amelia Gray Hamlin parece estar usando a moda para lembrar Scott Disick que ele tem uma namorada depois de ficar com ciúmes DM vazou sobre ex Kourtney Kardashian online.

Hamlin, que estava namorando Disick Desde outubro de 2020, no Instagram domingo por compartilhar uma foto de uma de suas amigas vestindo uma camiseta branca sem mangas com as palavras “Você não tem namorada?” Decorado com letras rosa.

A modelo, 20, pode ter direcionado a mensagem para Disick, 38, depois que ele foi pego em flagrante criticando Kardashian, 42, por causa de seu novo relacionamento com Travis Parker.

O ex-namorado de Kardashian, Younes Bendjima, com quem ela namorou de 2016 a 2018, colocou Disick em uma explosão na semana passada quando postou screenshots de seus DMs no Instagram sobre seu ex-parceiro em comum.

“Essa garota está bem! ??? Brooo gosta do que é isso.” No centro da Itália, a estrela de “Flip It Like Disick” escreveu para Bendjima, 28, junto com uma foto do roqueiro Kardashian e Blink-182, 45, que mostra um assistente digital pessoal em um barco.

“Não me importo, contanto que ela esteja feliz”, respondeu Bendjima, acrescentando: “Nota: não sou seu irmão.”

Disick e Hamlin estão ligados como casal desde outubro de 2020. BENS / Wagner AZ / BACKGRID

Bendjima comentou no post: “Mantenha a mesma energia que você tinha sobre mim publicamente e em particular.” Ele acrescentou em outra história do Instagram: “Não posso perder essa história. Ele está brincando há muito tempo, cansado [sic] Para ficar calmo e ser o cara legal. ”

Disick – que compartilha três filhos, Mason, 11, Penelope, 9, e Reign, 6, com o fundador Poosh – ainda não respondeu publicamente ao post de Bendjima. Por outro lado, Hamlin disse: Um pedido de gentileza dos fãs Em meio ao drama que se desenrola.

“Vamos ser mais legais uns com os outros. Estamos todos fazendo o nosso melhor”, dizia uma mensagem que Lisa Rinna e a filha de Harry Hamlin postaram recentemente no Instagram.

Parker também Ele parece estar respondendo Para se livrar de uma foto de Ray Liotta rindo em “Goodfellas”, enquanto Kardashian Compartilhe um versículo da Bíblia.