Amazon transfere produção do Senhor dos Anéis da Nova Zelândia para o Reino Unido

Amazon decidiu produzir seu próximo próximo Senhor dos Anéis Série de TV do Reino Unido a partir da segunda temporada. Embora a primeira temporada tenha sido filmada na Nova Zelândia, como com os filmes de Peter Jackson, a Amazon agora diz que a pré-produção da segunda temporada começará no início do próximo ano no Reino Unido, enquanto a primeira temporada continua a pós-produção na Nova Zelândia até junho.

Não está claro exatamente onde a série será filmada. A Amazon está enviando os conjuntos integrados que construiu para a primeira temporada para o Reino Unido e atualmente está reservando seus estágios, para mim Prazo de entrega. A empresa já está filmando várias séries Prime Video no Reino Unido, incluindo adaptações de Neil Gaiman Bom presságio E Meninos Anansi.

Mudar-se para o Reino Unido geraria polêmica. O autor JRR Tolkien baseou o Condado da Terra-média em suas experiências de vida na Inglaterra rural, mas as representações vívidas de Jackson nos filmes tornaram as paisagens da Nova Zelândia intimamente associadas à franquia e impulsionaram um turismo significativo para o país.

“Queremos agradecer ao povo e ao governo da Nova Zelândia por sua hospitalidade, dedicação e serviço o senhor dos Anéis Ótimo lugar para começar esta jornada épica ”, afirmou o VP Vernon Sanders da Amazon Studios em declaração. “Somos gratos à New Zealand Film Commission, ao Departamento de Negócios, Inovação e Emprego, Tourism New Zealand, Auckland Unlimited e outros por sua tremenda cooperação que apoiou o setor cinematográfico da Nova Zelândia e a economia local durante a produção do primeiro temporada.”

Prazo de entrega Os relatórios sugerem que o tratamento difícil da Nova Zelândia com a pandemia COVID-19 foi um fator na decisão da Amazon. Mais da metade dos atores são britânicos e, segundo informações, eles tiveram que ficar na Nova Zelândia por quase dois anos devido a restrições de fronteira e regras de quarentena. Com base no Reino Unido, o elenco estará muito mais perto de casa, e os produtores também poderão entrar em outros locais da Europa.

1ª temporada de Senhor dos Anéis show, que se passa milhares de anos antes dos livros originais e ainda não tem um título oficial, Prime Video está programado para sair em 2 de setembro do próximo ano. Só nesta temporada Ela disse Isso custou ao gigante do comércio eletrônico US $ 465 milhões para produzir, com a Amazon recebendo um crédito fiscal de 20 por cento do governo da Nova Zelândia.