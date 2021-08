Alyssa Milano em um acidente de carro enquanto seu tio sofre um ataque cardíaco – Prazo

Alyssa Milano Ela se envolveu em um acidente de carro na terça-feira de manhã depois que seu tio Mitch Karp teve um possível ataque cardíaco enquanto dirigia em uma rodovia a oeste de Los Angeles, de acordo com o Deadline.

De acordo com um relatório da Patrulha Rodoviária da Califórnia que recebemos, a atriz saiu ilesa de cena depois de ser pega pelo marido, Dave Bugliari.

Ela estava sentada no banco do passageiro direito de um Ford Edge, rumo ao sul na Lane 2 do 405, quando seu tio “começou a ter um” problema médico desconhecido (possível ataque cardíaco) “e ficou inconsciente.

Então, o SUV que ele estava dirigindo desviou de sua pista e bateu em um SUV preto que fugiu da cena. Milano descobriu que seu tio estava inconsciente quando ela “sentiu um impacto no lado direito” de seu carro. O relatório diz que ela conseguiu “estacionar um Ford entre as pistas 1 e 2”, “com a ajuda de Samri Saleh”.

Fontes do TMZ disseram, que era primeiro a relatar Notícia do acidente, que Milano ajudou a controlar o carro chegando ao lado do motorista e usando a mão para pisar no freio. O TMZ também relatou que Milano aplicou RCP em seu tio para que os primeiros socorros pudessem chegar ao local.

Quando as unidades do LAPD chegaram, eles continuaram a RCP. Quando eles chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles assumiu o controle e transportou Karp para o Hospital Westwood da UCLA.

No final do dia, Milano acessou o Twitter para falar sobre os eventos de terça-feira, embora ambíguos. “Devemos todos aproveitar todas as oportunidades que temos para proteger as pessoas que amamos. Vacine-se. Coloque máscaras. Feche as armas. Aprenda RCP. Pequenas ações que façam sentido”, escreveu ela.