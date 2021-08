Alyssa Milano e seu tio em um acidente de carro após um acidente médico enquanto dirigia: relatório

Alyssa Milano Seu tio sofreu um acidente de carro em Los Angeles depois de sofrer um acidente médico ao volante.

A atriz de 48 anos estava sentada no banco do passageiro de um Ford SUV quando seu tio Mitchell desmaiou enquanto dirigia em uma rodovia de Los Angeles na manhã de terça-feira, de acordo com a Entertainment Tonight.

Relatórios de porta O carro entrou em outra pista e colidiu com outro veículo. Segundo consta, com a ajuda da Samaritana Jade, eles e Milano conseguiram parar o carro até que o Departamento de Polícia de Los Angeles chegou ao local para administrar a RCP e levar seu tio ao hospital. Milano foi posteriormente retirada de cena por seu marido, David Bugliari.

para mim TMZ, que primeiro deu a notícia, relatou que a experiência horrível forçou Milan a agir rapidamente do banco do passageiro. Ela teria estendido a mão para pisar no freio a fim de parar o carro na rodovia. Uma vez que ela foi capaz de fazer isso, ela supostamente realizou RCP em seu tio até que os primeiros respondentes chegassem.

Os representantes do Milan não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Fox News.

No entanto, a atriz acessou seu site no Twitter, terça-feira, para aparentemente falar sobre a situação, embora não tenha mencionado o acidente de carro nem o episódio médico de seu tio, que se acredita ter sido um ataque cardíaco.

“Todos nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos para proteger as pessoas que amamos. Seja vacinado. Use máscaras. Feche suas armas. Aprenda CPR. A atriz e ativista escreveu que foram ações simples e lógicas, e acrescentou: “Não é difícil cuidar uns dos outros, mas é importante”.

Poucas horas antes de seu tweet aparentemente se referindo a seu acidente de carro, Milano mandou votos de boa sorte ao governador do Texas Greg Abbott Depois das notícias ele tem Testado positivo NS Vírus Corona. Além de desejar uma recuperação rápida, ela esperava que a própria doença dele levasse a uma “reavaliação” de sua posição sobre políticas importantes, como máscaras.

“Sinceramente, desejo a GregAbbott_TX uma recuperação rápida e completa da Covid e espero que sua lesão o inspire a reavaliar suas políticas perigosas em relação a esta terrível pandemia,” eu escrevi. “É hora de o governo do Texas começar a salvar vidas.”