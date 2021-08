Alunos que falam português estudam português

DPN / Lusa, Notícias · 19-08-2021 18:00:00 1 Comentários



Prevê-se que o número de candidaturas de estudantes lusófonos a empresas portuguesas aumente 26 por cento para mais de 7.600 e cresça até setembro.

“A taxa de crescimento ainda é temporária. Os resultados finais estarão disponíveis apenas no final de setembro, mas se olharmos para a mesma data do ano passado, a taxa de crescimento é 26% maior que a do ano anterior. Sobrinho de Jono, Texira, Em declarações à Lusa.

Estas candidaturas, permitidas nas instituições de ensino portuguesas, passam agora por várias fases, como o processo de emissão do visto e a possibilidade de inscrição em Portugal, licenciatura ou cursos especializados de alta tecnologia ”, explicou.

“Mas, por enquanto, temos mais de 7.600 alunos inscritos, e esse número dobrará entre agora e setembro”, observou ele.

De acordo com o responsável, os estudantes internacionais também seguem a tendência de desenvolvimento e veem Portugal como um local atraente para estudar.

“Quanto aos estudantes internacionais, tivemos a maior rentabilidade da procura, que voltou a aumentar; Portugal teve um crescimento excepcional do número de estudantes nos últimos anos, aumentando 24 por cento em 2019, contra 28 por cento no ano anterior, e durante as epidemias, em 2020, 4 por cento. Houve um declínio percentual “, disse Jono Soprino Texira.

A candidatura termina a 20 de agosto e os filhos de pais imigrantes portugueses são solicitados pelo funcionário a se candidatarem a estudantes internacionais no seu país de origem e em Portugal, embora não desejem permanecer no país posteriormente.