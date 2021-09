Alterações nas regras do governo anunciadas para Portugal e Croácia – últimas atualizações de viagens

As restrições de entrada para visitantes do Reino Unido em Portugal foram relaxadas e viajantes não vacinados foram autorizados a entrar no país sem isolamento com resultados de teste negativos.

As novas regras entraram em vigor na quarta-feira em um movimento inesperado. Os passageiros ainda precisam preencher um formulário de localização e várias instalações de check-in estarão disponíveis nos aeroportos para a chegada.

De acordo com um comunicado do Conselho de Turismo de Portugal: Os visitantes britânicos a Portugal devem agora apenas fazer um PCR negativo ou um teste antigénio / fluxo lateral para garantir que não estão totalmente vacinados.

“Os visitantes devem ter feito o teste PCR 72 horas antes da partida para Portugal ou 48 horas antes da partida.

O certificado de teste de PCR ou antígeno deve conter a identidade do passageiro ou o número do passaporte; O tipo e o nome do teste; Fabricante; Data, hora e local de coleta (incluindo país); Resultado dos testes; Emissão de autorização e número de autorização

Os passageiros devem ter seus documentos verificados pela tripulação da companhia aérea antes de embarcar em um vôo para Portugal.

As ilhas portuguesas da Madeira e dos Açores têm regras de entrada diferentes.

Madeira

Teste RT-PCR – 72 horas antes do embarque, ou

Certificado de vacinação (2 injeções 14 dias antes de entrar no PT) ou,

Aviso de imunização (para quem já tem Govit-19, por exemplo), ou

É um válido Certificado de governo digital da UE.

Faça um teste gratuito na chegada e aguarde o resultado isoladamente (12 a 24 horas para os resultados), ou

Faça isolamento voluntário, 14 dias, em casa ou no hotel.

Crianças menores de 12 anos não são obrigadas a fazer o exame.

Os passageiros devem se registrar https://madeirasafe.com. Mais informações em www.visitmadeira.pt

Açores

Teste RT-PCR – 72 horas antes do embarque, ou

Aviso de imunização (para quem já tem Govit-19, por exemplo), ou

É um válido Certificado de governo digital da UE

Os passageiros podem fazer o check-in gratuito na chegada e aguardar os resultados em isolamento de imunização (12 a 24 horas para os resultados).

Crianças menores de 12 anos não são obrigadas a fazer o exame.

Passageiros válidos da vacina digital Govt Digital da UE ou do certificado sem certificado: Se a estadia for superior a sete dias, o segundo teste será realizado no 6º dia a partir da data do primeiro teste de SARS-CoV-2, pois os passageiros serão exigidos entrar em contato com os serviços de saúde locais.

Todos os passageiros devem preencher o questionário https://mysafeazores.com, Além do Certificado Digital Govt de Detentores de Vacinas ou Recuperação da UE.

Mais informações em www.visitazores.com

Os certificados de vacinação do NHS Govt, em suporte papel e digital, serão aceites em todos os territórios portugueses.

Enquanto isso, a Croácia seguiu o exemplo da Áustria e implementou uma data de validade válida para as vacinas.

Os passageiros são considerados imunes apenas 270 dias (aproximadamente nove meses) após receber o segundo jab.

