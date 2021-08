Alimentos ricos em vitamina B12: 7 alimentos que fornecem energia

Sentindo-se letárgico e letárgico? Você sofre de perda de apetite? Deixe-nos dizer – é aqui que todo o seu corpo o lembra de um nutriente importante que é a vitamina B12, um dos nutrientes mais vitais de que nosso corpo precisa para funcionar ativamente. Você deve estar se perguntando, o que é todo esse nutriente? A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é um nutriente essencial que ajuda a aumentar o metabolismo e a fortalecer o sistema imunológico do corpo. É encontrado naturalmente em muitos alimentos derivados de plantas, aves, frutos do mar e muito mais.

No entanto, os vegetarianos são considerados em risco de desenvolver deficiência de vitamina B12 devido às suas restrições ao consumo de aves e laticínios. De acordo com a Dra. Ritika Smdar, da Max Healthcare, Saket, New Delhi, “vegetarianos ou veganos devem consultar um especialista médico e também tomar multivitaminas e suplementos de B12 regularmente para garantir o funcionamento ativo do corpo. Além disso, alimentos enriquecidos com vitaminas, como como (produtos gratuitos) também podem ser adicionados. de laticínios, grãos, tofu, etc) à sua dieta vegana, em uma base diária. ”

Dada a importância da vitamina B12 no corpo, trazemos a você uma lista de alimentos que são carregados com esse nutriente saudável. E o melhor é que esses alimentos estão facilmente disponíveis em casa para o consumo diário. Leia.

Aqui está uma lista de sete alimentos ricos em vitamina B12 para você:

1. peixe

O peixe é uma fonte rica em vitamina B12. Você pode comer atum, salmão, sardinha, truta e muito mais. Segundo o USDA, uma xícara ou 150 gramas de sardinha escorrida fornece 554% de vitamina B12, e o salmão fornece uma grande quantidade de proteína, com cerca de 40 gramas em meio filé (178 gramas).

2. Leite

O leite também é uma excelente fonte de vitamina B12. É por isso que os especialistas sugerem o consumo diário de leite para prevenir a deficiência de vitamina B12. Além disso, também é uma fonte confiável de cálcio e vitamina D. Os vegetarianos costumam ser sugeridos a substituí-lo por leite de soja. De acordo com o USDA, uma xícara de leite de soja fornece 45% da vitamina B12 recomendada.

3. Iogurte

O iogurte também é conhecido como outro produto lácteo popular que carrega você com uma boa quantidade de vitamina B12. Também é rico em cálcio, vitamina D e outros probióticos.

4 ovos

Aí vem tudo. Os ovos são uma grande fonte de proteínas e vitaminas completas – especialmente vitamina B12 e B2. De acordo com www.healthlinkbc.ca, dois ovos grandes e cozidos têm cerca de 1,6 mcg de vitamina B12.

5. Cereais fortificados

Cereais fortificados são a melhor maneira de os vegetarianos obterem sua ingestão diária de vitamina B12. Quer saber o que são alimentos fortificados? Bem, fortificação é o processo de adicionar nutrientes aos alimentos que ainda não existem. Alimentos como cereais, fermento nutricional e tofu são ótimas fontes de vitamina B12 para vegetarianos.

6. Frango

Além de seu conteúdo rico em proteínas, o frango também contém vitamina B12. De acordo com www.healthlinkbc.ca, 75 gramas de peru ou frango assado satisfazem 0,3 mcg de vitamina B12.

7. Levedura nutricional

Esta é a comida favorita de todos os vegetarianos, especialmente vegetarianos. É um ingrediente popular, frequentemente usado na culinária vegetariana, para conferir um sabor mais a queijo e nozes aos alimentos. De acordo com o USDA, 2 colheres de sopa ou 15 gramas de fermento nutricional contêm até 733% do valor diário da vitamina B12.

É muito importante escolher as fontes certas de vitamina e incluí-las adequadamente em sua dieta. Mas lembre-se sempre de que a moderação é fundamental. Coma alimentos saudáveis ​​e mantenha-se em forma.

