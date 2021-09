Alan Wake Remastered está chegando para PlayStation, Xbox e PC

O clássico cult de 2010 da Remedy Entertainment Alan Wake É para obter uma versão remasterizada para várias plataformas. O braço editorial da Epic Games será lançado Alan Wake Remastered Via PlayStation 4/5, Xbox Series S / X e Epic Games Store no PC.

Originalmente um título exclusivo do Xbox 360 que passou por um longo período de desenvolvimento, Alan Wake É um thriller psicológico onde você interpreta um escritor em busca de sua esposa desaparecida no noroeste do Pacífico. O jogo foi lançado posteriormente para PC em 2012, mas Alan Wake Remastered Será a primeira vez que estará disponível nas plataformas PlayStation.

A Epic diz que a versão aprimorada contará com “recursos visuais em 4K inteiramente novos”, comentários do escritor e diretor criativo Sam Lake, e expansões. Sinal E escritor. Núcleo afetado pelo terror O pesadelo americano Alan Wake Não parece estar incluído.

Épico do ano passado anunciar Um contrato editorial com a Remedy para dois títulos, um dos quais o estúdio descreveu como uma “produção multi-plataforma AAA”, e o outro um projeto menor no mesmo universo. Não está claro se Alan Wake Remastered Se for o último projeto, isso pode indicar a possibilidade Alan Wake sequela. Última partida do Remedy, criticamente aclamado monitoramento, também tem alguma sutileza o revisor para mim Alan Wake.

Não há data de lançamento final para Alan Wake Remastered Até agora, mas não deve estar muito longe – a Epic diz que estará disponível neste outono.