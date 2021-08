Agora você pode comprar um mini drone DJI por $ 300

Em junho, tivemos ventos como DJI Prestes a lançar o drone mais caro de todos os temposDJI Mini SE: $ 299. Parece um Mavic Mini reformado por US $ 100 a menos ou, dependendo de como você pensa, US $ 150 mais acessível do que o DJI Mini 2 de US $ 449, Nosso favorito atual está abaixo da marca de US $ 500. A única pergunta era: ele teria melhorias reais em relação ao antigo Mavic Mini ou apenas uma reformulação de marca acessível?

Esta semana, o DJI Mini SE foi discretamente colocado à venda, e agora temos a resposta.

Aqui estão as únicas diferenças entre o Mavic Mini de $ 399 e o novo Mini SE de $ 299, pelo que podemos descobrir verificando as folhas de especificações da empresa e as perguntas frequentes:

Ele usa um corpo mais novo do que o DJI Mini 2, com menos parafusos expostos, braços mais fortes e maior resistência à velocidade do vento.

Usa as baterias LiPo, ventiladores e hub de carregamento mais leves e potentes do DJI Mini 2

Há uma porta de carregamento USB-C no drone, em vez de micro-USB

Você não precisa atualizar o firmware para obter vídeo 24p ou configurações manuais de ISO

O DJI Mini SE não tem ‘4K’ impresso na lente e o indicador de status do plano traseiro não é clicável.

O resto parece exatamente igual – o que é importante para você não Obtenha um alcance muito maior e uma conexão mais confiável para o controlador OcuSync mais capaz no DJI Mini 2. O Mini SE vem com o antigo design dobrável Mavic Mini que dependia de “Wi-Fi aprimorado” em vez disso, e você não pode trocar o controlador para o mais novo também. Também não há vídeo 4K, apenas 2.7K e 1080p, e provavelmente não oferecerá as melhorias de qualidade de imagem de que gostamos. Em nossa análise do Mini 2.

Tecnicamente, DJI diz que alguns outros acessórios são intercambiáveis ​​entre seus três aviões em miniatura:

O hub de carregamento da bateria do Mavic Mini não pode carregar a bateria do DJI Mini SE, mas o hub de carregamento da bateria do DJI Mini SE pode carregar a bateria do Mavic Mini. Embora o DJI Mini SE possa usar a bateria do Mavic Mini, a energia será reduzida e o peso total excederá 250 gramas, o que requer registro em alguns países e regiões. Bateria de vôo inteligente DJI Mini SE, adereços, hub de carregamento bidirecional, protetor de hélice 360 ​​° compatível com DJI Mini 2. Kit criativo Mavic Mini DIY, adaptador Mavic Mini Snap, suporte de hélice Mavic Mini, bateria de vôo inteligente Mavic Mini (versão internacional) compatível com DJI Mini SE.

Como com o Mavic Mini, seu alcance sem fio depende de onde você o compra e onde você o usa, com as Américas, Austrália, Nova Zelândia e Taiwan recebendo uma versão (MT2SS5) com um alcance de transmissão de 4 km, enquanto a Europa e a Ásia podem ser limitadas a 2km ou até 500m por versão.

Encontre o seu DJI Mini SE hoje na amazôniaE AdoramaE melhor compraE B & H, E ebay nos Estados Unidos da América. Com menos de 249 gramas, você não precisa pontuar aqui, embora você vá Faça o teste FAA incrivelmente rápido e fácil Se você vai voar para se divertir.