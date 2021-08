ADL grita “Perigo!” O apresentador Mike Richards será investigado assim que as filmagens começarem

Mike Richards Primeiro dia de trabalho como novo anfitrião permanente para “ Perigo! Foi marcado por uma reação mais violenta.

Richards, 46, supostamente deu início ao novo game show na quinta-feira, no mesmo dia em que a Liga Anti-Difamação convocou uma investigação sobre comentários depreciativos que ele fez no passado sobre mulheres, pessoas com deficiência mental, jovens e pobres.

Em um tweet postado na tarde de quinta-feira, a organização Ela disse: “Uma nova ameaça!” Os comentários depreciativos do anfitrião Mike Richards sobre judeus, mulheres e asiáticos não são engraçados. Os estereótipos são a porta de entrada para o ódio e seu pedido de desculpas carece de reconhecimento de seus danos. Este padrão relatado justifica investigação. “

para mim The Hollywood ReporterAs filmagens para a próxima temporada do game show de longa duração começaram oficialmente.

‘Perigo!’ O apresentador MIKE RICHARDS pede desculpas pelos comentários anteriores que fez sobre a mulher no podcast

Richards é acusado de fazer comentários polêmicos enquanto apresentava “The Randumb Show” de 2013 a 2014, durante o tempo em que estava no trabalho. O preço é justo Em um comunicado divulgado pela Fox News após os comentários que reapareceram, Richards se desculpou por suas tentativas anteriores de ser “provocador” e prometeu fazer melhor no futuro.

“É humilhante termos enfrentado um momento extremamente embaraçoso de erro de cálculo, falta de pensamento e insensibilidade há quase uma década”, disse Richards em um comunicado aos meios de comunicação. “Olhando para trás agora, é claro que não há desculpa para os comentários que fiz neste podcast e lamento profundamente.”

Richards passou a explicar o contexto de seus comentários em seu podcast antes de reconhecer seus “compromissos de modelo” para fazer melhor.

“O podcast pretendia ser uma série de conversas irreverentes entre velhos amigos com um histórico de brincadeiras. Mesmo com o tempo, minhas tentativas de ser engraçado e provocador claramente não eram aceitáveis, e retirei e continuei a declaração.” “Minhas responsabilidades hoje como pai, marido e figura pública falando para muitas pessoas por meio de meu papel na televisão significam que tenho obrigações substanciais e sérias como modelo e pretendo cumpri-las.”

Os representantes da Sony Pictures Entertainment não fizeram comentários quando contatados pela Fox News.

O legado de Alex Trek é lembrado por “Gobardi!” Apresentador convidado Mayim Bialik: Uma grande perda

campainha Ele revelou alguns dos clipes mais perturbadores da época de Richards nos 41 episódios do podcast em uma reportagem abrangente. Vários deles incluem comentários depreciativos sobre sua anfitriã e ex-assistente, Beth Tryvon, como menosprezar seu corpo e aparência. Ele também descobriu que usava insultos para pessoas com deficiência mental e para jovens. Richards também discutiu lugares como o Haiti e o sistema de desemprego da América de uma forma que degrada os pobres.

Episódios de “The Randumb Show” foram removidos de sua plataforma original no início desta semana depois que os clipes surgiram. Esta não é a única controvérsia para Richards desde “Danger!” Ele foi chamado de anfitrião permanente distância Morte de novembro de 2020 Alex Trebek.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

Ele foi criticado anteriormente por um incidente que ocorreu há mais de uma década, quando Richards estava no programa “The Price Is Right”. Foi o assunto de uma reclamação em 2010 de Brandi Cochran, uma ex-modelo do programa, que alegou que ela foi demitida depois de engravidar de gêmeos enquanto ele trabalhava como co-produtor executivo. Cochran recebeu mais de US $ 8,5 milhões em danos punitivos.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Os fãs estavam animados para ver quem iria substituir o falecido Trebek no programa depois que uma série de apresentadores famosos compareceram na última temporada. Richards, que atuou como produtor executivo do programa, assumirá o comando na 38ª temporada para apresentações regulares. O show também explorou a atriz Mayim Bialik Para hospedar um próximo lote de sub-jogos e eventos especiais, como o próximo “Jeopardy! National College Championship” no ABC.

O anúncio viu Bialik sendo parabenizada por seu novo show, mas os fãs não ficaram muito felizes em ver Richards assumir o papel permanente de apresentador – e teriam preferido ver o apresentador convidado Leve Burton Para receber a posição.

Tyler McCarthy, da Fox News, contribuiu para este relatório.