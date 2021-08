Adam Cole deixa NXT após NXT TakeOver 36

Adam Cole estava perdendo em uma partida dois em três de Falls com Kyle O’Reilly em um NXT TakeOver 36 Noite de domingo. E a julgar pelos relatórios logo após a partida, os dias de Cole na marca preta e dourada acabaram. Mike Johnson do PWInsider relatou A partida de Cole com O’Reilly era destinada a ser sua partida final na marca. Quanto à posição de Cole na empresa em geral, Fightful relatou nas últimas semanas que seu contrato está prestes a expirar e que ele assinou uma prorrogação de curto prazo no início deste verão que terminaria no fim de semana SummerSlam. Então Shawn Ross relatou SAP via escolha de combate Que, até a manhã de domingo, Cole não havia assinado um novo acordo.

Nem Cole nem funcionários da WWE confirmaram oficialmente se ele deixará a empresa. Fique atento para mais atualizações.

Cole tem intencionalmente mantido silêncio sobre seu futuro nas últimas semanas, embora na semana passada ele tenha confirmado que seu canal no Twitch permanecerá online, não importa para onde ele vá em seguida.

“Eu amo muito todos vocês,” Cole disse através de um riacho. “Eu realmente gostaria de poder transmitir por mais algumas horas. Mas fico muito feliz mesmo se eu transmitir por um tempo, e é por isso que quando digo, não importa o que aconteça, há 0% de chance de que este canal nunca dê sobre isso. Eu amo isso de todo o meu coração e amo vocês. Isso é o quão importante vocês são para mim, porque vocês me fazem sentir importante. Muita coisa aconteceu recentemente, e eu só quero ter certeza de que todos saibam que isso não não vai a lugar nenhum. Isso não vai a lugar nenhum. “

Antes de todos os relatórios saírem, o ex-campeão do Grand Slam falou sobre sua frustração com a percepção que alguns fãs têm de que o NXT ainda é a marca em desenvolvimento da WWE.

“Isso me irrita um pouco,” Cole disse depois do sino. “Eu tento ser um cara meio cheio de várias maneiras, então acho que há um aspecto no NXT ou no centro de desempenho onde há um desenvolvimento do curso. Existem pessoas que são contratadas com experiência em wrestling, sem lutar pelo processo de chegar ao ponto em que acabam na TV NXT. Para dizer a lista de jogadores na NXT, em termos de desenvolvimento, eu realmente acho que estamos no mesmo nível que os jogadores do Raw e do SmackDown. O desenvolvimento processo é algo que acontece o tempo todo.

“Eu luto há 13 anos e estou em constante evolução, nunca querendo sair de seu caminho para evoluir. É ótimo para mim estar com caras como Shawn Michaels ou Triple H ou Matt Bloom, que são muito abertos a admitir que ainda estão aprendendo. E se essas pessoas foram abertas sobre o aprendizado, é definitivamente melhor se formos abertos sobre isso. ” “Sempre mantive essa mentalidade e pensei que se não melhorar a cada ano e a cada jogo, tenho que sair disso. Tenho orgulho de me desenvolver nesse sentido.”