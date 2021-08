Acerte e reproduza parcialmente no Unreal Engine 5

GIF : Disney / Rips / Kotaku

Os Simpsons: Hit and Run Ele era GT– Lançado em 2003 Isso venderia mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. Hoje, depois de quase duas décadas, bater e correr É lembrado com carinho e muitos esperam que o jogo seja refeito ou retrabalhado. Um fã decidiu que estava cansado de esperar e A semana que construiu uma demonstração do que bater e correr A nova versão pode ser parecida com o Unreal Engine 5.

Este impressionante game show foi criado por Reubs, que é um grande fã do original bater e correr que passou anos como um Uma criança jogando o clássico jogo de PS2. Então ele decidiu recriar o jogo usando Unreal Engine 5. Primeiro, use uma ferramenta feita por outro desenvolvedor, Lucas Cardellini, que permitiu que Reubs exportasse o original bater e correr Defina um tipo de arquivo que funcione no Unreal. Depois disso, Reubs- chega Ele compilou algumas texturas usando IA, enquanto recriou algumas texturas por Palma. O resultado final, depois que ele também ativou o traçado de raio, é uma recriação limpa e organizada do mapa original de Springfield.

Em seguida, use modelos pré-fabricados e recursos que encontrou online, como o modelo Homer, a perua irreal e as árvores estilizadas, para criar rapidamente uma estrutura jogável. Depois disso, foi só adicionar mais detalhes e recursos. Ele removeu o áudio do jogo para dar a Homer e outros votos de demonstração. Reubs também programou moedas e itens colecionáveis, como mostrado no jogo original. Então ele entrou e Ele adicionou algumas piadas que podem ser encontradas em bater e correr. Finalmente, ele foi capaz de usar tudo isso para recriar a missão de abertura original do jogo.

O resultado final parece ótimo. Também me faz querer financiar toda a minha carreira Remake do jogo. Se o ventilador for de paralelepípedo O ativo pode alcançar algo impressionante em uma semana , Eu só posso d Uma grande seleção do que uma grande equipe pode criar com um orçamento decente e poucos anos.

* Insira uma imagem animada da saliva de Homero. *

Infelizmente, ele não pode ser baixado mais porque t é c coordenador puxa o original Link para Por causa de “questões de direitos autorais”. Não estou chocado com alguns dos advogados da Disney Envie um e-mail ruim sobre algo Que contém muitos ativos que foram extraídos diretamente do jogo. Felizmente, como se trata da internet, acho que há lugares onde você ainda pode encontrar a demonstração.

As for an official remake, it could happen but seems unlikely. em julho reunião com IGN, muito tempo Simpsons O escritor Matt Salman disse ao diretor que adoraria refazê-lo bater e correr, mas realmente conseguir isso pode envolver “ Polvo corporativo complexo. “Sidenote, este é o meu vilão do Aquaman menos favorito .