Aberto dos EUA: Andy Murray diz que ‘perdeu o respeito’ por Stefanos Tsitsipas após a derrota no primeiro turno

A dupla lutou por mais de quatro horas e meia em um thriller emocionante de cinco sets, com Tsitsipas vencendo por 2-6 7-6 3-6 6-3 6-4 para avançar para a segunda rodada em Flushing Almarai.

No entanto, Murray ficou desapontado com a quantidade de tempo que seu oponente passou fora do tribunal. Tsitsipas fez duas pausas para ir ao banheiro de mais de sete minutos e também tirou licença médica.

“É frustrante porque sinto que afetou o resultado da partida”, disse Murray após a partida. “Não estou dizendo que necessariamente ganhei aquela partida, claro, mas teve um impacto sobre o que estava acontecendo depois daquelas pausas.

“Eu o avalio muito. Acho que ele é um grande jogador. Acho que ele é ótimo no jogo, mas não tenho tempo para essas coisas e perdi o respeito por ele.”

Tsitsipas, que não quebrou nenhuma regra, fez longas pausas para ir ao banheiro no final do segundo e quarto set e recebeu pena médica devido a uma lesão no pé antes do quarto set.

Murray poderia ter sido ouvido reclamando ao Árbitro Chefe Nico Hellworth e ao Supervisor do US Open Jerry Armstrong sobre quanto tempo Tsitsipas estava demorando.

O escocês disse ter dito a sua equipe antes da partida para “esperar” seu oponente “se as coisas não correrem do seu jeito” e revelou que houve discussões sobre a mudança das regras para evitar ataques tão longos.

“Finalmente eles são [the officials] Não posso fazer nada porque as regras estão em vigor, disse Murray. Mas eu faço parte do conselho de jogadores e conversamos sobre isso o tempo todo, sobre como mudar essas regras, tentando tornar menos fácil explorar as regras, eu acho.

“Algumas das sugestões são que se você der um tempo médico ou uma pausa antes de, digamos, minha transmissão enviar, você perde o jogo. Acabei de começar um compromisso amoroso. Isso é algo que é meio que discutido. As coisas estão, tipo, pegue um intervalo de cinco minutos. Durante uma partida ou algo assim – e é isso. Existem muitas sugestões diferentes por aí.

“É assim que eu me sinto, mas se todos acham que é totalmente legal e não há nenhum problema com isso, posso ser o irracional, mas acho que é besteira – e ele sabe disso também.”

Claramente, Murray ainda estava se sentindo alegre apesar da derrota, tweetando: “Verdade do dia. Stefanos Tsitsipas leva o dobro do tempo para ir ao banheiro do que Jeff Buzos para viajar para o espaço. Interessante.”

Após a partida, Tsitsipas insistiu que não tinha feito nada de errado e que não tinha ressentimentos por Murray.

“Se há algo que ele deveria me dizer, nós dois deveríamos conversar para entender o que deu errado”, disse ele a repórteres. “Não acho que quebrei nenhuma regra. Joguei de acordo com as instruções, como vai. Sim, definitivamente algo para nós dois conversarmos e nos certificarmos.

“Não sei como meu oponente se sente quando estou jogando a partida. Não é realmente minha prioridade. Por mais que eu siga as regras e cumpra o que a ATP diz que é justo, o resto está bem. não tenha nada contra isso. Absolutamente nada. “

Tsitsipas, que está atrás de seu primeiro título de Grand Slam, explicou por que demorou tanto nas idas ao banheiro.

“Bem, eu acho que obviamente levei minhas roupas comigo quando deixei o tribunal”, disse ele. “É quanto tempo leva para trocar de roupa e voltar ao tribunal. Demora um pouco.

“Eu não sei qual é a regra sobre isso, se houver. Mas, pelo que eu sei, você pode ter duas pausas para ir ao banheiro para trocar de roupa em uma de cinco e outra de três.

“Tenho seguido isso ao longo da minha carreira. Não quebrei nenhuma regra, então não vejo nenhuma razão para este problema de qualquer maneira.”

Em outro lugar, a atual campeã de singulares femininas Naomi Osaka tornou mais fácil em sua partida de abertura com uma vitória direta sobre Marie Buzkova.

Em sua primeira participação no Grand Slam desde a retirada do Aberto da França em junho, Osaka foi pressionada para o primeiro set por seu oponente tcheco, antes de encerrar a partida confortavelmente por 6-4 6-1 para avançar para a segunda rodada.