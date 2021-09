A temporada do misterioso time de futebol americano da escola de ensino médio de Ohio parece ter acabado na sequência da investigação estadual

A temporada parece ter acabado para um time de futebol sombrio de Ohio, depois que os oponentes restantes retiraram a pouco conhecida escola de suas programações, disseram as autoridades na quarta-feira.

Bishop Sycamore, de Columbus, Ohio, foi derrotado pela poderosa IMG Academy na Flórida em um jogo televisionado pela ESPN no domingo, levantando questões imediatas sobre como uma escola quase sem credenciais poderia chegar ao palco nacional.

Na manhã da quarta-feira nacional MaxPreps do banco de dados de esportes do ensino médio Três jogos restantes foram incluídos para Bishop Sycamore: 24 de setembro na St. Edward High School em Lakewood, Ohio; 8 de outubro contra a St. Thomas More School em Oakdale, Connecticut. e 22 de outubro contra a St. Francis Academy em Baltimore.

Em declarações escritas à NBC News na quarta-feira, representantes das três escolas disseram que não jogariam Bishop Sycamore.

“Nossa escola fez a devida diligência na situação. Reunimos todos os fatos e decidimos seguir em frente”, disse o técnico de futebol de St. Thomas, Ernst Anderson.

“Nós os removemos oficialmente de nossa programação e estamos procurando ativamente por um jogo alternativo”, disse o técnico do St Edward Athletic, Kevin Hickman, sobre o jogo de sua equipe contra o Bishop Sycamore.

E quando Saint Francis A.D. Nicholas L. Miles foi questionado se seu encontro na escola contra o time de Ohio ainda estava em jogo, ele simplesmente respondeu: “Não, não é”, e se recusou a entrar em detalhes.

Antes de quarta-feira, destaque Programas de ensino médio de Duncanville no Texas E Johnson Central High School em Paintsville, Kentucky, havia perdido partidas agendadas contra o Bishop Sycamore.

As consequências da vitória de domingo do IMG 58-0 sobre o Bishop Sycamore, em uma partida disputada no Tom Benson Hall of Fame em Canton, chegou ao cargo de O governador de Ohio, Mike DeWine, que na terça-feira ordenou aos investigadores do estado Para investigar o misterioso programa Columbus.

Ainda não está claro se a equipe representa uma instituição acadêmica com instruções do dia-a-dia ou apenas um programa de futebol, com DeWine dizendo que há “bandeiras vermelhas sobre o funcionamento da escola”.

O presidente do Paragon Marketing Group, Rashid Ghazi, cuja empresa organizou a partida de domingo, disse que foi levado a acreditar que o Bishop Sycamore é uma operação inteiramente online.

Os registros do Departamento de Educação de Ohio mostram que Bishop Sycamore é uma escola particular com endereço em 3599 Chiller Lane. Este é o site Hazem Sports ComplexÉ um centro de treinamento esportivo coberto e o centro não é usado como escola.

Os registros do Departamento de Educação indicam que Andre Peterson é o ponto de contato do Bispo Sycamore e não pôde ser contatado para comentar o assunto na quarta-feira.

E parece Além disso, o Bispo Symez tocou na sexta-feira, o que significa que a equipe lutou várias competições em 72 horas – um feito inédito em qualquer nível do futebol. O oponente de Bishop Sycamore na sexta-feira foi a Sto-Rox High School, uma proeminente escola de ensino médio Programa de futebol do oeste da Pensilvânia.

O técnico de Stu Rocks, Laroy Johnson, disse que disseram que o Bishop Sycamore tem dois grupos diferentes de jogadores. Mas quando Johnson apareceu na televisão no domingo, ele conheceu muitos dos mesmos jogadores apenas 48 horas antes.

“Eu não faria isso pelos meus filhos”, disse Johnson ao NBC News na quarta-feira. “Fomos informados de que eles tinham dois times.”

A polêmica colocou os holofotes no mundo do futebol colegial de elite e nos poucos times que viajarão para fora do estado para os jogos.

Apesar do alto perfil de Bishop Sycamore, não foi difícil para o show ser agendado ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol do ensino médio.

“Os treinadores nesses programas de elite lutam para encontrar jogos fora das conferências, para as equipes entrarem”, disse Ghazi, presidente do Paragon Marketing Group. “Você está falando sobre treinadores de futebol e diretores esportivos que não são advogados. Eles não fazem muita diligência.”

Ghazi acrescentou: “Eles precisam tocar 11 corpos, então as pessoas os chamam e dizem, ‘Aqui é quem somos’, e eles dizem, ‘Uau, vamos tocar isso’.”