A temporada de Fall Guys passa e as microtransações estragam o jogo da festa

Recentemente, sentei-me com alguns amigos e fiquei energizado Falling Men: The Ultimate KnockoutUm jogo de festa bobo estrelado por feijões infelizes e loops de obstáculos perigosos. Foi minha primeira vez no jogo em meses e me diverti muito, mas depois da primeira rodada fiquei impressionado com a enxurrada de moedas, números e conquistas que pareciam uma horda de caça-níqueis de Las Vegas. Isso me fez questionar como me sentia sobre todo o jogo.

Jogar um jogo Fall Guys Ótimo. Conforme você avança pelos estágios, todos os bons momentos ainda estão lá. Mas posso passar meses entre as sessões Fall Guys Porque É um bom jogo. Fall Guys Ele se encaixa perfeitamente em sua estatura: um jogo de festa bobo e acessível com muita rejogabilidade – uma reviravolta realmente refrescante na fórmula Battle Royale! Mas quando estou em turnê, eu apenas me divirto. Não penso em conquistas e passes sazonais. Quando jogo xadrez, não paro para verificar se acumulei Rook Points.

Nada disso é sem precedentes. Quase todo jogo tem um passe sazonal e várias moedas. Atualmente, tenho ingressos para a temporada esperando para serem concluídos precipitação 76E morte vermelha ConectadoE a guerraE meia dúzia de outros jogos. É comum ter ingressos para a temporada de armas, cosméticos, atualizações ou itens de roupas – mas Fall Guys Eu não precisava disso. É um jogo de festa. É como se você jogasse Mario Party e, após cada rodada, Mario disca os três números no verso do cartão de crédito de sua mãe.

Este não é um problema novo para Fall Guys. os jogos Coroas de moedas atraíram críticas no início por serem muito duvidosas Eles só podem ser vencidos ao vencer uma rodada. Os desenvolvedores fizeram mudanças para resolver isso e dar às pessoas uma sensação de progresso. Muitos jogadores gostam de ganhar recompensas e ver as barras se encherem. Mas a progressão sazonal parece muito separada do jogo principal, mas muito opressora ao mesmo tempo. Existem pessoas que provavelmente jogam principalmente Fall Guys Especialmente para Este meta desenvolvimento.

É como se todo jogo quisesse ter o fascínio de um MMORPG, já que os jogadores se apresentam com dedicação para cumprir seus objetivos diários. Esta é uma estrutura que funciona quando tenho coisas para fazer no mundo do jogo – se eu entrar a guerraProvavelmente terei uma lista de níveis no jogo para acertar e inimigos para matar, e a temporada passa que aumenta isso. Com Fall GuysEu só quero ser um feijão, baby.