A tempestade tropical Fred foi para a Flórida

A tempestade tropical Fred está a poucas horas de atingir a Flórida hoje, pois as faixas externas da tempestade já estão começando a trazer chuva constante e ventos fortes para a área.

O último aviso do National Hurricane Center trouxe Fred à costa como uma tempestade tropical mais forte esta tarde, com ventos de quase 60 mph. Os maiores impactos sobre a parte norte do estado serão chuvas fortes, já que algumas áreas podem receber panhandle de 6 a 10 ″.

A onda de tempestade também seria uma preocupação, principalmente ao longo da Grande Curva da Flórida, onde seria possível até 5 pés de elevação.

A tempestade não terá muito efeito em nosso clima hoje, mas fortes correntes de maré e ondas altas ainda serão possíveis ao longo de nossa costa.

Fred vai enfraquecer em uma depressão tropical na quarta-feira, mas o sistema trará fortes chuvas para partes da Costa do Golfo e mais ao sul durante a primeira metade da semana.

