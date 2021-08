A Square Enix ainda não concedeu ao desenvolvedor Outriders quaisquer direitos de propriedade

Minha cara quando eu possuo a nova franquia milhões e milhões de jogadores apenas. captura de tela : As pessoas podem voar / Kotaku

em números, Outriders É uma das grandes histórias de sucesso deste ano. No entanto, parece que a desenvolvedora People Can Fly não recebeu royalties da Square Enix, a editora do saque. Conforme mencionei VGC, People Can Fly escreveu em uma nota de investidor que “isso provavelmente significa que, na opinião da Square Enix, [Outriders] Não ultrapassou o ponto de equilíbrio. “

OutridersÉ um jogo de tiro em terceira pessoa que dá grande ênfase à jogabilidade cooperativa e retrata os jogadores como exploradores de exoplanetas que usam uma grande magia espacial. Embora muitos jogos neste gênero exijam que você se esconda em busca de segurança, Outriders Apresenta um morte-Como um truque. Matar inimigos cura você e o força a arriscar mais do que poderia, por exemplo, equipamento de guerra. Milhões de jogadores pareciam estar fora do jogo, pelo menos nas primeiras rodadas.

A Square Enix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Kotaku.

Um lançamento de fevereiro de 2021 foi planejado provisoriamente, Outriders Foi adiado para o lançamento de 1º de abril. Quando o atirador de ficção científica cooperativo foi lançado, ele o fez como parte da biblioteca do Xbox Game Pass como um esforço para construir uma base de jogadores forte desde o início. Mas, Como todos os jogos online de todos os tempos, lançado no que se poderia chamar de uma situação de “falha total”, incluindo desconexões de multijogador, desligamentos de servidor e alguns Limpeza de inventário temporariamente irreversível. (uma Atualização de 5 de maio No final, ele recuperou o equipamento perdido.) Esses problemas afetaram o jogo até a fase de lançamento. Um mês inteiro após o dia do lançamento, alguns jogadores Ele ainda tem um problema Até entrar no lobby do jogo.

Mas os solavancos no caminho claramente não afetaram o número de pessoas que jogaram o jogo. Em maio, Square Enix Ela disse quem – qual Outriders “Em seu caminho para se tornar a próxima grande franquia da empresa”, observando que mais de 3,5 milhões de pessoas jogaram o jogo no primeiro mês. Não está claro quantas pessoas participaram do jogo via Game Pass. (A Microsoft não publica essas estatísticas.) No entanto, uma semana e meia após o lançamento, Foi o segundo jogo mais popular no Xbox Game Pass. E em junho, o presidente da Square Enix, Yusuke Matsuda Ela disse Que “a proporção de vendas digitais para o título tem sido muito alta e o número de usuários ativos excede nossas expectativas”.

Então, qual é o problema? Embora existam zilhões de variáveis ​​- incluindo quão grande é o orçamento de marketing, os detalhes do contrato negociado entre as duas partes, quanto é o orçamento de produção, quantos jogadores jogaram através do Game Pass (e, portanto, provavelmente não pagaram a mais por cópias), ou quanto dinheiro a Square ganhou com o negócio do Game Pass –Outriders É um claro sucesso.

Só ficamos imaginando qual é a estratégia da Square Enix atualmente. Tomemos, por exemplo, IO Interactive há muito tempo Assassino Series. Durante anos, a Square Enix publicou o simulador de espionagem e assassinato favorito de todos. Mas, após o lançamento da reinicialização de 2016, IO retirou com sucesso a aquisição da gestão – o que significa que se tornou essencialmente independente. No final do ano fiscal de 2017, Square Enix pontiagudo Uma “perda extraordinária” de quase 5 bilhões de ienes (cerca de US $ 44 milhões) em conexão com a IO Interactive e “retirada” do estúdio dinamarquês.

estes anos Hitman 3O mais novo jogo da série e o primeiro a ser publicado de forma independente pela IO Interactive, teve seu dinheiro de volta Dentro de uma semana.

Depois, há a reinicialização de 2013 de Cavaleiro da tumba. assim sendo Eurogamer mencionadoA Square Enix vendeu 3,4 milhões de cópias do jogo durante seu primeiro mês. Este número, apesar de ser um alto marco de excelência em tempo, não correspondeu às expectativas do editor. para mim Gamesindustry.bizE Cavaleiro da tumba Vendeu mais de 11 milhões de cópias, tornando-se o jogo mais vendido em uma das franquias de jogos mais antigas.

“Tínhamos expectativas muito altas [Tomb Raider]. Olhando agora, acho que a meta que estabelecemos para nós mesmos era muito alta, “Matsuda Ela disse Em uma entrevista de 2017.

Temos uma cauda de vendas completa Outriders Antes de nós, ”Sebastian Wojciechowski, CEO da People Can Fly Ela disse. “Também esperamos novos esforços promocionais por parte da editora. Apesar desta notícia decepcionante, acreditamos que os primeiros royalties de Outriders As vendas estão chegando … este ano. “