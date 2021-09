A Sony disse explicitamente que a atualização do Horizon Forbidden West no PS5 será gratuita

Horizonte proibido oeste guerrilha



ontem, Sony confundiu fãs e críticos Quando anunciei o preço para as versões PS4 e PS5 do Horizon Forbidden West.

Enquanto os pontos de preço de $ 60 do PS4 e o $ 70 do PS5 são o padrão da Sony neste ponto, a parte confusa é que não há absolutamente nenhuma maneira de atualizar sua versão de $ 60 do PS4 para a versão do PS5 mais tarde. Em vez disso, os jogadores são obrigados a comprar a versão “Deluxe” de $ 80, que permite “duplo direito” para as versões PS4 e PS5 do jogo.

Os fãs não gostaram muito do caminho de atualização paga da Sony para outros jogos no passado, mas é completo falta Do caminho de atualização para um novo Horizon Forbidden West. Mas não é apenas ilógico, é na verdade bastante contrário ao que a Sony disse explicitamente sobre o jogo.

Um ano atrás, em setembro passado, Sony publicou uma postagem no blog que ainda está online até hoje. Diz o seguinte:

Além disso, sabemos que a comunidade do PS4 fará a transição para o PS5 em momentos diferentes e estamos ansiosos para anunciar os lançamentos do PS4 para alguns de nossos exclusivos. Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Horizonte proibido oeste Ele também será lançado no PS4. Embora esses três jogos sejam projetados para aproveitar as vantagens do PS5 e seus recursos exclusivos de última geração, como um SSD super-rápido e controlador DualSense, os proprietários do PS4 também poderão desfrutar dessas experiências quando forem lançados. o As versões digitais PS4 dos jogos de lançamento incluem uma atualização gratuita para ambos os consoles PS5, enquanto as versões em disco PS4 desses jogos incluem uma atualização gratuita no PS5 com uma unidade Blu-Ray Ultra HD “.

Simplesmente não há outra maneira de lê-lo. A Sony disse originalmente que atualizar sua cópia do PS4 de Horizon Forbidden West para o PS5 será gratuito.

Mas, ainda assim, se você quiser vacilar com as frases que estão por aí, aqui está Jim Ryan, claro No Washington Post Uma entrevista na mesma época quando perguntado sobre os títulos de várias gerações de Miles Morales e Horizon Forbidden West, especificamente:

“Ninguém deve ficar desapontado”, disse Ryan. “As versões PS5 desses jogos são construídas desde o início para tirar proveito do conjunto de recursos do PS5, e temos um caminho de atualização para os usuários do PS4 obterem versões do PS5 gratuitamente. É sobre pessoas que podem escolher. Estou realmente feliz com este modo. ”

Horizonte proibido oeste Sony



Miles Morales, apesar de algumas de suas próprias atualizações confusas com versões atualizadas do Homem-Aranha original, na verdade tem um caminho de atualização gratuita do PS4 para o PS5 como um jogo autônomo. Veja como funciona esse processo:

Você pode simplesmente ir ao Spider-Man: Miles Morales Game Hub da Marvel em seu console PS5 e selecionar a oferta de atualização para baixar a versão PS5. Observação: você precisará estar logado em seu console PS5 com a mesma conta da PlayStation Network que estava usando quando você comprou a versão PS4. do jogo. ”

Então, Horizon Forbidden West não apenas implementa uma maneira completamente confusa e ilógica para os jogadores do PS4 “pré-atualizarem o jogo” por um preço mais alto, mesmo que isso aconteça. eu era Uma atualização padrão de US $ 10, exceto que não foi o que eles disseram originalmente. Pedi à Sony para comentar sobre essa discrepância e atualizarei se eu receber uma resposta.

Simplificando, isso não é o que eles prometeram. A raiva sobre essa mudança foi alta o suficiente para que eu esperasse uma resposta deles, então verifique periodicamente se há uma atualização que eu acho que está por vir. Qualquer coisa menos do que uma atualização gratuita, como eles disseram originalmente, não seria bom o suficiente e, se não, eles deveriam explicar o porquê.

Me siga no TwitterE YoutubeE Site de rede social do Facebook E Instagram. Inscreva-se para receber nosso boletim informativo de conteúdo semanal gratuito, rolos de deus.

Pegue meus romances de ficção científica Série Herokiller, E Trilogia terrestre, que também está em execução áudio-livro.