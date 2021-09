A sonda Perseverance da NASA coleta a primeira amostra de rochas marcianas – “um momento realmente histórico”

O núcleo da rocha agora está contido em um tubo de amostra hermético de titânio e estará disponível para recuperação futura.

NASAO Perseverance Chariot de hoje concluiu a coleta da primeira amostra da rocha marciana, um núcleo da cratera Jezero ligeiramente mais grosso do que um lápis. Controladores de missão no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (Laboratório de propulsão a jato) nos dados do sul da Califórnia que confirmaram o marco histórico.

O núcleo agora é colocado em um tubo de amostra hermético de titânio, tornando-o disponível para recuperação futura. através de Marte A Sample Return Campaign, a NASA e a European Space Agency (ESA) estão planejando uma série de missões futuras para devolver os tubos de amostra da sonda à Terra para um estudo mais detalhado. Essas amostras serão o primeiro conjunto de materiais cientificamente identificados e selecionados a serem trazidos de outro planeta para o nosso planeta.

“A NASA tem um histórico de definir e alcançar metas ambiciosas, que refletem o compromisso de nossa nação com a descoberta e a inovação”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson. “Esta é uma conquista muito importante e mal posso esperar para ver as incríveis descobertas feitas pela perseverança e pela nossa equipe.”

Além de identificar e coletar amostras de rocha e regolito (rocha fraturada e poeira) enquanto procura por sinais de vida microscópica antiga, a missão de persistência inclui o estudo da região de Jezero para entender a geologia e habitabilidade antigas da área, bem como para caracterizar o passado . clima.

“Para toda a ciência da NASA, este é realmente um momento histórico”, disse Thomas Zurbuchen, diretor associado de ciência da sede da NASA em Washington. “Assim como as missões Apollo Moon demonstraram o valor científico duradouro de devolver amostras de outros mundos para análise aqui em nosso planeta, faremos o mesmo com as amostras coletadas pela Perseverance como parte do Programa de Retorno de Amostras de Marte. Usando o que há de mais científico ferramentas na Terra, esperamos descobertas surpreendentes em uma ampla gama de campos científicos, incluindo a exploração da questão de saber se existe vida em Marte.

primeira amostra

A amostragem começou na quarta-feira, 1º de setembro, quando o exercício de percussão rotativo no final do braço robótico de tenacidade foi perfurado na rocha plana marciana do tamanho de uma pasta apelidada de “Rochette”.

Depois de completar o processo de perfuração, o braço manobrou o núcleo, a peça e o tubo de amostra até que o rover estava Mastkam-Z O instrumento da câmera pode fotografar o conteúdo do tubo que ainda não foi lacrado e enviar os resultados de volta ao solo. Depois que os controladores da missão confirmaram a presença da pedra perfurada no tubo, eles enviaram um comando para concluir o processamento da amostra.

Hoje, às 12h34 EDT, o Perseverance transferiu uma amostra do número de série 266 e sua carga marciana para o rover para medir e fotografar o núcleo rochoso. Então ela fechou o recipiente com força, tirou outra foto e guardou o tubo.

“Com mais de 3.000 peças, o sistema de amostragem e buffer é o mecanismo mais complexo já enviado ao espaço”, disse Larry D. James, diretor interino do Laboratório de Propulsão a Jato. “Nossa equipe do Perseverance está entusiasmada e orgulhosa de ver o sistema funcionar bem em Marte e dar o primeiro passo para devolver as amostras à Terra. Também reconhecemos que uma equipe global da NASA, parceiros da indústria, academia e agências espaciais internacionais contribuíram e compartilharam neste sucesso histórico. “

A primeira campanha científica

Perseverance está atualmente explorando os afloramentos rochosos e pedregulhos de ‘Artobe’, uma linha de fundo que se estende por mais de meia milha (900 metros) no limite de duas unidades geológicas que se acredita conter as camadas de rocha terrestre mais profundas e mais antigas expostas na Cratera de Jezero.

“Conseguir a primeira amostra em nosso currículo é uma grande conquista”, disse Ken Farley, um cientista de projetos de perseverança do Instituto de Tecnologia da Califórnia. “Quando levarmos essas amostras de volta à Terra, elas nos dirão muito sobre alguns dos primeiros capítulos da evolução de Marte. Mas, seja o que for geologicamente interessante o conteúdo do tubo de ensaio 266, ele não contará toda a história deste local. Ainda há muito mais cratera de Jezero para explorar e continuaremos nossa jornada nos próximos meses e anos. “

A campanha científica inicial do rover, abrangendo centenas de dias em Marte, será concluída quando o Perseverance retornar ao seu local de pouso. Nesse ponto, o Perseverance terá viajado entre 1,6 e 3,1 milhas (2,5 e 5 quilômetros) e pode ter preenchido até oito dos 43 tubos de amostra.

Então, o Perseverance se moverá para o norte, depois para o oeste, em direção ao local de sua segunda expedição científica: o Delta da Cratera de Jezero. O delta é um remanescente em forma de leque do local onde um antigo rio encontrou um lago dentro de uma cratera. A área pode ser particularmente rica em minerais de argila. Na Terra, esses minerais podem preservar os sinais fossilizados de uma vida microscópica antiga e costumam ser associados a processos biológicos.

Mais sobre perseverança

O objetivo principal da missão Persevere em Marte é astrobiologiaIncluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral. O rover caracterizará a geologia e o clima anteriores do planeta, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a Agência Espacial Européia, enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para análises profundas.

A missão Mars 2020 Perseverance faz parte da abordagem de exploração lunar-a-Marte da NASA, que inclui Artemis As missões à lua ajudarão na preparação para a exploração humana do planeta vermelho.

O Jet Propulsion Laboratory, operado pelo California Institute of Technology administrado pela NASA em Pasadena, Califórnia, construiu e operou as operações do rover.