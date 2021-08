A Securities and Exchange Commission e o Departamento de Justiça acabaram de acusar o fundador dessa startup de fraude, dizendo que ele mentiu para Tiger e outros – TechCrunch

Hoje, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) contrataram Manish Lachwani, cofundador da empresa de testes de aplicativos móveis. headpincom fraude. O Conselho Superior de Educação diz Disposições antifraude violadas, e as penalidades civis que você busca incluem uma injunção permanente, uma injunção baseada em conduta e a proibição de servir como CEO ou membro do conselho.

O Ministério da Justiça, que o havia prendido anteriormente, acusou-o de um crime Uma fraude eletrônica e um dispositivo de fraude de estoqueE as penalidades associadas a ele, se condenado, são muito mais severas, incluindo, no caso de fraude telefônica, uma pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US $ 250.000. Se for considerado culpado de fraude em títulos, ele pode pegar pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US $ 5.000.000.

Tanto a Comissão de Valores Mobiliários quanto o Departamento de Justiça dizem que Lashwani – que liderou a empresa de seis anos como CEO até maio do ano passado – fraudou investidores em US $ 80 milhões ao alegar falsamente que sua empresa, Headspin, “forneceu resultados sólidos e consistentes crescimento em Aquisição de Clientes e Receitas ”quando ele estava mostrando a rodada da Série C para patrocinadores em potencial.

De acordo com a SEC, suas invenções são projetadas para ajudar a garantir a rodada na chamada avaliação do unicórnio. Este plano aparente também funcionou com a atração de Headspin com sede em Palo Alto Cobertura na Forbes Em fevereiro do ano passado, depois que a Dell Technologies Capital, a Iconiq Capital e a Tiger Global forneceram à empresa financiamentos da Série C de US $ 60 milhões de US $ 1,16 bilhão. A Forbes informou na época que a avaliação era o dobro da avaliação que os investidores atribuíram à HeadSpin quando ela encerrou a Rodada B em outubro de 2018.

A SEC também diz que Lachwani estava procurando enriquecer, dizendo que o fez “com a venda de US $ 2,5 milhões de suas ações da HeadSpin em uma rodada de arrecadação de fundos durante a qual ele deturpou um investidor existente do HeadSpin.” (Não está claro em sua reclamação se a SEC está se referindo à Série C ou a uma rodada anterior.)

A queixa do Departamento Federal de Justiça observa que a suposta conspiração de Lachwane data de pelo menos novembro de 2019, quando a empresa estava levantando fundos. Na época, ele diz que o sucesso do Headspin – que ajuda aplicativos e dispositivos a funcionar em diferentes ambientes ao redor do mundo – foi intencionalmente mal representado para os investidores por Lachwani.

Mais especificamente, a reclamação alega que “em materiais e apresentações para potenciais investidores, Lachwani relatou receita falsa e exagero de métricas financeiras importantes para a empresa … ele manteve o controle sobre as operações, vendas e manutenção de registros, incluindo faturamento, e foi o último tomador de decisões sobre a receita registrada. ”e incluída nos registros financeiros da empresa.

Na investigação que levou às acusações do Departamento de Justiça, o FBI descobriu “vários exemplos” de Lachwani “instruindo os funcionários a incluir receitas de clientes em potencial que perguntaram, mas não assinaram o Headspin, de ex-clientes que não trabalham mais com o Headspin e de clientes cujo negócio era significativamente menor do que a receita relatada ”, diz o departamento.

Em que medida foram essas contas coletivas? Em última análise, diz a reclamação, Lachwani forneceu aos investidores informações falsas que superestimaram a receita recorrente anual da Headspin. . . Cerca de $ 51 milhões a $ 55 milhões. ”

De acordo com a reclamação, a fraude de Lachwani se desintegrou depois que o conselho de diretores da empresa conduziu uma investigação interna e revisou a avaliação do HeadSpin de $ 1,1 bilhão para $ 300 milhões. Na verdade, em agosto do ano passado, The Information mencionado A empresa planejava reduzir o valor de seu estoque Classe C em cerca de 80%.

O outlet informou na época que Lachwani já havia sido substituído por outro CEO. Essa pessoa, de acordo com o LinkedIn, é Rajeev Butani, que ingressou na Headspin como chefe de vendas no início do ano passado.

Nikesh Arora, o ex-presidente da SoftBank e atual CEO e presidente da Palo Alto Networks, ajudou a liderar a revisão interna como diretor do conselho de diretores Headspin, de acordo com a The Information.

A Securities and Exchange Commission diz que sua investigação está em andamento. Da mesma forma, o Departamento de Justiça observou em seu anúncio que “a queixa alega apenas que crimes foram cometidos e que todos os acusados ​​são presumidos inocentes até que se prove a culpa além de qualquer dúvida razoável”.

De qualquer forma, as perspectivas não parecem muito promissoras no momento para Lachwani, que, de acordo com a Forbes, anteriormente vendeu uma empresa de nuvem móvel para o Google e acabou fundando a Headspin depois que o cofundador do Yahoo, Jerry Yang, o apresentou a Brien. Colwell, um ex. Um engenheiro Palantir e Quora que na época trabalhava em uma empresa iniciante diferente.

Colwell permanece com Headspin como seu diretor técnico. Ele não foi mencionado em nenhuma reclamação da Securities and Exchange Commission ou DOJ com relação ao Headspin.

Nem a própria empresa foi acusada, que diz estar cooperando com a investigação do governo.

Na foto acima, da esquerda para a direita, estão os fundadores do Headspin, Lachwani e Colwell.