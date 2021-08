A Rússia abre um novo processo criminal contra os principais aliados de Navalny

russo As autoridades abriram um novo processo criminal contra dois aliados mais próximos do líder da oposição preso Alexei Navalny, o mais recente de uma série de medidas para estrangular sua equipe já sitiada.

Na terça-feira, o Comitê de Investigação anunciou a abertura de uma investigação contra Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, acusando-os de arrecadar fundos para grupos extremistas. O crime acarreta pena de até oito anos de prisão.

Em junho, um tribunal proibiu a Navalny Anti-Corruption Foundation e uma rede de seus escritórios regionais como organizações extremistas. Essa designação impedia que pessoas associadas aos grupos procurassem cargos públicos e os sujeitava a longas penas de prisão.

A fundação suspendeu seus esforços de crowdfunding pouco antes da decisão do tribunal para mitigar os riscos para seus patrocinadores. No entanto, a equipe de Navalny anunciou na semana passada que estava retomando a arrecadação de fundos por meio do uso de transações criptográficas que contornam o sistema bancário russo e permitem que os doadores permaneçam anônimos.

As autoridades russas bloquearam rapidamente o site de arrecadação de fundos lançado pela equipe de Navalny. O Comitê de Investigação lançou uma investigação criminal, confirmando que Volkov e Jdanov procuravam continuar as “atividades ilegais” das organizações proibidas.

Os dois aliados de Navalny foram alvo de várias investigações criminais nos últimos anos e deixaram a Rússia.

Ambos reagiram sarcasticamente às notícias na terça-feira. “Meus amigos, é um problema real. Já perdi a conta dos processos criminais movidos contra mim. Violei o direito de voto, evitei o serviço militar (recrutamento), falhei em decisões judiciais, escondi dinheiro, roubei dinheiro, lavei dinheiro, o que vem a seguir ? ” Zhdanov escreveu no Instagram.

Volkov ecoou seus sentimentos em um post no Facebook, dizendo: “A política na Rússia em 2021 é quando você está em uma reunião, seu telefone começa a explodir com notificações, perguntas e ligações, enquanto você pensa casualmente: ‘Oh, talvez seja um novo caso criminal, ‘”a reunião continuou calmamente, Então verifique suas mensagens e já é um novo caso criminal.”

Navalny, o arquiinimigo do presidente russo Vladimir Putin, foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde passou cinco meses se recuperando de um envenenamento por agente nervoso que atribui ao Kremlin – uma acusação que as autoridades russas rejeitaram.

Em fevereiro, Navalny foi condenado a cumprir dois anos e meio de prisão por violar penas suspensas de sua condenação por peculato de 2014, que ele julgou com motivação política.

Sua prisão e prisão geraram uma onda de protestos em massa que pareceram representar um grande desafio para o Kremlin. As autoridades responderam com prisões em massa de manifestantes e processos criminais contra os associados mais próximos de Navalny.

Desde então, muitos deixaram a Rússia, enquanto outros foram colocados em prisão domiciliar ou outras restrições que os impedem de participar de atividades políticas.

Depois de rotular a Fundação Navalny e os escritórios regionais de extremistas, as autoridades russas bloquearam cerca de 50 sites administrados por sua equipe ou seus apoiadores por supostamente espalharem propaganda extremista em massa.

Os aliados de Navalny ligaram a intensa campanha às próximas eleições parlamentares russas. As eleições de 19 de setembro são amplamente vistas como uma parte importante dos esforços de Putin para consolidar seu governo antes das eleições presidenciais do país em 2024.

O líder russo de 68 anos, que está no poder há mais de duas décadas, pressionou por mudanças constitucionais no ano passado que permitiriam que ele permanecesse no poder até 2036.

À medida que a data da votação se aproxima, os apoiadores da oposição, jornalistas independentes e ativistas de direitos humanos na Rússia enfrentam uma pressão cada vez maior do governo. As autoridades russas declararam muitos meios de comunicação independentes e repórteres como “agentes estrangeiros” – uma designação que carrega mais escrutínio do governo e carrega fortes conotações de desdém que pode denegrir os destinatários – e têm como alvo jornalistas investigativos proeminentes com batidas.