A pré-venda de ingressos para New Orleans Saints vs. Green Bay Packers começa em Jacksonville na quinta-feira, 2 de setembro

A National Football League anunciou na quarta-feira, 1º de setembro, que a abertura da temporada de 2021 do New Orleans Saints contra o Green Bay Packers acontecerá em Jacksonville, Flórida, no Tia Bank Field, no domingo, 12 de setembro, às 15h25 (CT). ) A pré-venda de ingressos para a competição estará à venda quinta-feira, 2 de setembro às 10h CST.

O New Orleans Saints está trabalhando em parceria com o Jacksonville Jaguars, ASM Global e Ticketmaster para garantir que os fãs do Saints possam comparecer ao TIAA Bank Field. Os ingressos serão vendidos através da Ticketmaster; Parceiro oficial de bilheteria do Jacksonville Jaguars.

Para comprar ingressos, visite www.ticketmaster.com.

A compra online é a maneira mais conveniente e segura de participar deste jogo. Entendemos que centenas de milhares de fãs do New Orleans Saints não têm atualmente uma conexão confiável com a Internet devido ao furacão Ida, portanto, há uma opção de comprar ingressos pelo telefone ligando para a linha pública do Jacksonville Jaguars: (904) 633-2000. Fãs especificamente interessados ​​nas opções de Assentos Premium ou Suítes para o jogo devem entrar em contato com a Bilheteria do Jaguars.

O estacionamento estará disponível em estacionamento controlado pela Jaguar em torno do TIAA Bank Square por ordem de chegada e a um custo de $ 30 por veículo. Informações adicionais sobre o jogo, incluindo os horários dos portões, serão anunciadas na próxima semana.

Com licença não faça Entre em contato com o New Orleans Saints para tentar comprar os ingressos. Os Santos não lidam com a venda de ingressos para este jogo. Todos os ingressos serão vendidos no site da Ticketmaster ou na bilheteria do Jacksonville Jaguars. Nós o encorajamos a comprar online, se possível www.ticketmaster.com.

Quando os ingressos serão vendidos?

Pré-venda de ingressos para a temporada de Santos Começa às 10 horas, hora central, na quinta-feira, 2 de setembro.

Começa às 10 horas, hora central, na quinta-feira, 2 de setembro. Antevisão das suites anuais do Saints & Jaguars Também começa às 10 horas, horário central, na quinta-feira, 2 de setembro.

Também começa às 10 horas, horário central, na quinta-feira, 2 de setembro. Pré-venda da fila de prioridade do Saints Começa às 18 horas, hora do Cairo, na quinta-feira, 2 de setembro.

Começa às 18 horas, hora do Cairo, na quinta-feira, 2 de setembro. Os ingressos estarão à venda ao público em geral 10h00, hora central, na sexta-feira, 3 de setembro.

10h00, hora central, na sexta-feira, 3 de setembro. As suítes estarão à venda para jogadores individuais de ambas as equipes 10h00, hora central, na sexta-feira, 3 de setembro.

10h00, hora central, na sexta-feira, 3 de setembro. As suítes estão à venda ao público em geral 14h00, hora central, na sexta-feira, 3 de setembro.

Estamos cientes de que a demanda por este jogo será muito alta. Não podemos garantir que haverá estoque disponível para todos que desejam assistir a este jogo.