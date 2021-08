A plataforma Crypto Poly Network recompensa o hacker com $ 500.000 ‘bug bounty’

HONG KONG (Reuters) – Poly Network, a plataforma de criptomoeda que perdeu US $ 610 milhões em um hack no início desta semana, confirmou na sexta-feira que ofereceu ao hacker ou hackers US $ 500.000 em uma recompensa por “erro”.

Em sua declaração, ela agradeceu ao hacker – apelidado de “chapéu branco”, a terminologia setorial de um hacker ético geralmente voltado para expor vulnerabilidades cibernéticas – que devolveu a maior parte dos fundos “para nos ajudar a melhorar a segurança da rede Poly”.

A rede também disse que espera que White Hat contribua para o desenvolvimento contínuo do setor de blockchain ao aceitar uma recompensa de US $ 500.000, que foi oferecida como parte das negociações para devolver as moedas digitais.

O extrato não especifica a forma como os $ 500.000 seriam pagos. Ela disse que o intruso respondeu à oferta, mas não disse se ela havia sido aceita.

Na quinta-feira, mensagens digitais compartilhadas por Tom Robinson, cientista-chefe e cofundador da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic, mostraram que alguém que afirma ter cometido o hack disse que a Poly Network ofereceu a ele uma recompensa por devolver os ativos roubados.

Um nome menos conhecido no mundo da criptografia, a Poly Network é uma plataforma de finanças descentralizada (DeFi) que facilita as transações ponto a ponto com foco em permitir que os usuários movam ou troquem tokens em diferentes cadeias de blocos.

Um homem participa de um concurso de hackers durante a conferência de hackers Def Con em Las Vegas, Nevada, EUA, em 29 de julho de 2017. REUTERS / Steve Marcus / Arquivo de foto Consulte Mais informação

Parece que um hacker ou intrusos que ainda não foram identificados se aproveitaram Vulnerabilidade em contratos digitais A Poly Network é usada para mover ativos entre diferentes blocos de blocos, de acordo com a empresa forense de blocos de blocos Chainalysis.

De acordo com o comunicado de sexta-feira, o hacker devolveu US $ 340 milhões em ativos e transferiu a maior parte do restante para uma carteira digital controlada conjuntamente pela Poly Network.

O resto, preso por uma corda, foi congelado pela empresa de criptomoeda por trás da moeda estável.

“Depois de entrar em contato com o Sr. White Hat, também chegamos a um entendimento mais completo sobre como a situação se desenvolveu, bem como a intenção original do Sr. White Hat”, disse o comunicado, sem dar mais detalhes.

A Poly Network anunciou o hack na terça-feira, mas no dia seguinte disse que os hackers haviam começado Retorno de criptomoeda Eles tomaram.

Em mensagens digitais compartilhadas pela Elliptic, os hackers disseram que cometeram o ataque com o propósito de entretenimento e que sempre tiveram um plano para devolver os tokens.

Alguns analistas de blockchain especularam, mas podem ter achado extremamente difícil lavar criptomoedas roubadas em tal escala.

Reportagem adicional de Alun John em Hong Kong e Tom Westbrook em Singapura; Edição de David Holmes

