A perda do Tottenham em Portugal mostra que ainda há muitos problemas de miséria por resolver

Sentindo que estamos ‘ficando sem gás’ emocionalmente. Tottenham Hotspur O jogo de estreia na UEFA Conference League foi muito chocante e embaraçoso. Apesar da falta de competição no novo campeonato europeu, o Spurs empatou muito difícil contra o quinto colocado Banos de Ferreira na primeira divisão de Portugal.

Apesar de aliarem-se a uma equipa que defrontou a sua primeira equipa e de ser uma equipa bem perfurada em campo, esperava-se que os Spurs levassem a Valsa à fase de equipa do torneio / precisam de vencer as duas mãos do Paços de Ferreira.

No início desta semana, Nuno Esperido Santo referiu que nenhum dos jogadores disputou a vitória de domingo por 1-0. Cidade de manchester Ele vai jogar no UEFA Conference Dive. Em vez de trazer alguns pesos pesados ​​para o banco, o Spurs escolheu um time de jovens e jogadores que estavam prestes a garantir seu lugar no time titular. Decidiu-se fazer a receita para o desastre porque os Spurs nunca eram ameaçadores e eram muito diferentes.

Olhando para a situação por um segundo, a abertura do Tottenham mudou no último domingo e precisou de dias extras antes do confronto de domingo em Wolves Road. No entanto, o Tottenham deve chamar o Calvary na próxima quinta-feira para ajudar a excluir esta equipa portuguesa. Portanto, embora seja uma decisão embaraçosa, as chances são de que o Spurs ainda avance para a próxima rodada.

Para o propósito deste artigo, não falaremos em detalhes sobre Christian Romero, Brian Gill e Ryan Sezekon, já que esses três são basicamente novos para a primeira equipe da próxima temporada. No entanto, cada jogador jogou enferrujado e faltou união entre o resto da equipe. Gill certamente se destacou por sua habilidade de melhorar a bola.

Também gostaria de acrescentar uma nota sobre Giovanni Lo Celso. Embora possa ter sido uma tarefa difícil para o jogador mais conhecido do Spurs em campo dispersar o novo sistema e os jogadores mais jovens, o jogo pode ter mostrado que Lo Celso precisava de outras pessoas ao seu redor para aprimorar suas habilidades. Ele não pode fazer isso sozinho no meio. Ele é um jogador importante, muito confiante de que o Spurs poderá desempenhar diversas funções no meio-campo, mas Lo Celso terá que se manter em forma e continuar contribuindo.

Ainda assim, por uma variedade de razões, o time principal do Tottenham tem sérias preocupações a considerar quando as lesões de torneios nacionais e europeus e os Crunches de Fixação entram em uma temporada em que eles desempenham seu papel.

Alguns jogadores simplesmente não mostraram que eram bons o suficiente

Em primeiro lugar, a partida de ontem foi clara e outro exemplo mostra que alguns jogadores simplesmente não eram bons o suficiente para jogar no lado “Big Six” e podem ter que voltar a jogar seu melhor futebol. Harry Wings e Matt Doherty são dois exemplos.

Para os Wings, este é apenas mais um desempenho de sapador para um jogador que não apresentou um grande jogo novamente. Talvez a graça salvadora dos Wings seja que os Spurs estão na escalação dos jogadores domésticos. Isso, e o facto de ser da Academia de Juvenis, são os principais motivos que o levam a continuar na equipa principal.

No caso de Doherty, sua forma realmente não mudou para o Spurs desde que ele chegou no verão passado. Beneficiários de jogar no sistema de três traseiros dos lobos, eles empurraram suas matilhas para frente, não o direito natural de Doherty. O Spurs lutou três vezes, então um planejamento claro com Doherty está errado, embora ele tenha falado bem algumas temporadas atrás. A falta de opções nesse momento mantém Doherty no clube, já que Jaft Thanganga certamente ultrapassará o internacional irlandês na tabela de classificação.

Outro iniciante neste jogo não viu totalmente o ritmo de Cameron Carter-Vickers. Seis vezes endividado nos últimos quatro anos, Carter-Vickers esteve em toda parte, junto com a nova contratação de Romero. Sua postura acabou levando Lucas Silva a ser mantido em seu gol e, em seguida, uma bola perdida no jogo levando de uma posição perigosa para uma bola parada.

O Spurs vem segurando jogadores há muito tempo

Ainda há uma situação dentro do vestiário dos muitos jogadores ligados aos movimentos do Spurs. Massa Sisoko e Serge Arier são dois exemplos. Amigos próximos não fazem uma série de shows há muito tempo, e ambos afirmaram que querem buscar novas oportunidades. A decisão de manter os dois pode ser devido ao fato de que o Spurs conquistou um dos jogadores mais bem pagos no Tangui Ntompeley. Alguns podem ter pensado que este jogo seria tanto na equipe titular. No entanto, o Tottenham não pode jogar contra os dois jogadores interessados ​​em jogar em outro lugar.

Opções de atacante

A falta de opções de atacante reserva é um problema adicional que passa um pouco despercebido. Dado o alto preço pago para reter Carlos Vincius, seria sábio para os Spurs procurarem seus gols como atacante em outro lugar. No entanto, novamente parece que o Spurs não tem um atacante de reserva confiável. Esta não é uma crítica ao jovem Dane Scarlett, que, apesar de ter recebido muitas oportunidades, agiu surpreendentemente bem. Mas como a situação de Harry Kane continua a crescer, seria sensato para o Spurs recorrer a outra opção antes de dar ao jogador de 17 anos esses minutos significativos. No jogo de quinta-feira, Scarlett não estava realmente equipado com serviço de construção, mas ele e Spurs poderiam se beneficiar de outro atacante experiente e perder gols. Esperamos que você possa corrigi-lo antes de fechar a janela.

Kane, Ndombele e cobertura de janela

Finalmente, o Tottenham tem uma séria crise com Kane e Entomball. Esses dois jogadores do Tottenham não eram apenas os maiores ganhadores, mas também os dois maiores galos da equipe. Não importa o quão tarde a janela se funda com o mercado cobiçado, os Spurs basicamente têm um leiloeiro para a lata, e eles não vão receber de volta a enorme taxa que estabeleceram para Ndombele dois verões atrás. Mesmo que os Spurs vendam um jogador neste verão, eles precisam ir muito rápido para usar esse dinheiro e trazer novas assinaturas para o time.

Se a janela acabou e os Spurs estão com os dois jogadores no time, você deve se perguntar se haveria um problema em que o coração de nenhum jogador desaparecesse completamente. Como ficou claro há duas temporadas com Christian Eriksen, será difícil para os treinadores confiar em jogadores que têm sua visão em outro lugar. O mesmo pode ser dito para Sisoko e Auria.

Tudo indica que existe um sentimento de união e harmonia na equipa comandada por Nuno. Se o Spurs tomar (ou não tomar) decisões de negócios difíceis nos próximos dias, temo que possa haver um efeito complicado dentro do provador.

Essas questões não são novas e todas têm cada vez mais impacto na equipe. Na verdade, esses problemas são os principais motivos pelos quais os Spurs pararam de jogar Liga dos Campeões A final a disputar um torneio europeu da terceira divisão frente a uma equipa portuguesa que não joga um único jogo na Europa desde a época 2013-2014. A janela está fechada e os pontos de interrogação ainda estão nas esporas. Quem teria pensado de outra forma?