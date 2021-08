A Organização Mundial da Saúde afirma que alguns dados sugerem um aumento do risco de hospitalização

Maria Van Kerkhove, Chefe da Unidade de Emergentes e Zoonoses da Organização Mundial da Saúde, fala durante uma coletiva de imprensa após a reunião do comitê de emergência sobre o novo coronavírus em Genebra, em 22 de janeiro de 2020.

As autoridades de saúde têm lutado com essa questão há meses, esperando que os dados do mundo real surjam em países com altos níveis de prevalência de variável delta. Van Kerkhove disse que os funcionários da OMS se reúnem diariamente para discutir o tipo de disseminação rápida.

“Em termos de risco, vimos que alguns países indicam que existe um risco aumentado de hospitalização para pessoas com doença delta. Não vimos que isso se traduza em aumento de mortes”, disse Maria Van Kerkhove, diretora técnica da OMS. . na Covid-19. E as pessoas com doença delta “não morreram mais do que outras cepas”, disse ela.

Um alto funcionário da Organização Mundial de Saúde disse terça-feira que os dados de alguns países podem indicar que a variante delta causa um risco aumentado de hospitalizações, mas que não necessariamente mata mais pessoas do que outras cepas.

Funcionários da OMS, como outras raças, dizem que a variante delta é particularmente perigosa para pessoas com doenças subjacentes, como obesidade, diabetes ou doenças cardíacas. É muito mais contagioso do que outras variantes, no entanto, infecta mais pessoas e sobrecarrega os sistemas de saúde globais.

“Os fatores de risco para doenças graves e morte são os mesmos”, disse Van Kerkhove. “Se você tem condições subjacentes, independentemente da sua idade, corre um risco maior de hospitalização.”

A variante delta, disse ela, supera rapidamente todas as outras variantes onde quer que seja detectada.

“A prevalência da variável lambda está diminuindo … e a variante delta está aumentando”, disse Van Kerhoff. “A variável delta, onde quer que seja especificada, está rapidamente substituindo as outras variáveis ​​que estão sendo negociadas.”

Ele se espalha nos países da América Central e do Sul e rapidamente excede a variante lambda que prevalece atualmente naquela parte do mundo.

“Ainda não sabemos exatamente qual será o impacto do delta nos países latino-americanos”, disse o diretor de incidentes da Organização Pan-Americana da Saúde, Dr. Sylvain Aldeguerre, em entrevista coletiva na semana passada.

A variante delta, descoberta pela primeira vez por cientistas na Índia em outubro, se espalhou para pelo menos 142 países até agora. Encontrado nos Estados Unidos há apenas alguns meses, agora é responsável por mais de 90% de todos os casos seriais, de acordo com o CDC.

As pessoas mais vulneráveis ​​nos Estados Unidos foram totalmente vacinadas, com doses de reforço para pessoas com sistema imunológico enfraquecido concordou na sexta-feira Ele está imediatamente disponível para gerenciamento.

Atualmente, há discussões sobre como desbloquear poções estimulantes para a população em geral, um movimento que entraria em conflito Fortes recomendações da Organização Mundial da Saúde Para compartilhar poções com o resto do mundo antes de dar reforços para as pessoas que já receberam suas doses iniciais.

Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo contraíram a Covid desde o início da pandemia, dobrando de 100 milhões de casos nos últimos seis meses. E com a rápida disseminação da variante delta mais transmissível, o número pode facilmente chegar a 300 milhões no início do próximo ano, Disseram funcionários da OMS na semana passada.

“Nosso alcance para 300 milhões e a rapidez com que o alcançamos depende de todos nós”, disse o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na semana passada.

Robert Toei, da CNBC, contribuiu para este relatório.