A órbita solar captura o brilho de Vênus durante a passagem do planeta mais feroz do nosso sistema solar

Em 9 de agosto de 2021, Agência Espacial Europeia /NASAA espaçonave Solar Orbiter passou 4.967 milhas (7.995 km) da superfície do planeta Vênus. Nos dias anteriores a esta abordagem, o Solar Orbiter Heliospheric Imager, ou SoloHI, telescópio capturou esta visão brilhante do planeta.

As imagens mostram Vênus se aproximando da esquerda enquanto o Sol está longe da câmera no canto superior direito. O lado noturno do planeta, a parte escondida do sol, aparece como um semicírculo escuro cercado por um crescente de luz – um brilho do lado de Vênus incrivelmente brilhante com a luz do sol.

“Idealmente, teríamos sido capazes de resolver algumas das características do lado noturno do planeta, mas havia muitos sinais do lado diurno.” “Apenas um pequeno pedaço do lado do dia é visível nas imagens, mas reflete luz solar suficiente para criar um crescente brilhante e raios difratados que parecem vir da superfície”, disse Philip Hess, astrofísico do Laboratório de Pesquisa Naval em Washington , DC

Duas estrelas brilhantes também aparecem no fundo no início da sequência, antes de serem obscurecidas pelo planeta. Extrema direita está Omicron Tauri, e acima e à esquerda está Xi Tauri, que é na verdade um sistema de quatro estrelas. Ambos fazem parte da constelação de Touro.

Este foi o segundo sobrevoo de Vênus da Solar Orbiter, com um sobrevoo da Terra em novembro de 2021 e mais seis voos em Vênus de 2022 a 2030. A espaçonave usa a gravidade de Vênus para trazê-la para mais perto do Sol e inclinar sua órbita, fazendo com que oscile tanto para cima quanto para fora. Como “olhar para o sol”. Deste ponto de vista, o Solar Orbiter irá eventualmente capturar as primeiras imagens dos pólos norte e sul do sol.

Em 10 de agosto, apenas um dia depois, a missão BepiColombo da Agência Espacial Europeia e da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão voou perto de Vênus. Saiba mais sobre o vôo duplo e veja as fotos do BepiColombo na cobertura do evento pela Agência Espacial Européia.