A nave espacial relacionada a Mercúrio tira uma selfie com Vênus sobrevoando de perto (foto)

A sonda europeu-japonesa BepiColombo dirigiu-se para Mercúrio Zoom passado Vênus Na terça-feira (10 de agosto), surgem selfies e outras medições que podem revelar novos fatos sobre a atmosfera nublada do planeta.

a Agência Espacial Europeia (ESA), que está cooperando nesta missão com a Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Divulgou a primeira imagem do vôo de Vênus , tirada logo após a abordagem de BepiColombo ao planeta, na noite de terça-feira (10 de agosto). Durante o encontro, a sonda voou dentro de 340 milhas (552 quilômetros) de Vênus. A Agência Espacial Européia disse que mais imagens são esperadas.

A primeira selfie de Vênus foi tirada na terça-feira às 9h57 EDT (13h57 GMT), quando BepiColombo A uma distância de 977 milhas (1.573 km) da superfície de Vênus, ela foi capturada por uma das três “câmeras selfie” a bordo da espaçonave.

As três câmeras, que fornecem imagens em preto e branco com uma resolução de 1024 x 1024 pixels, foram originalmente planejadas para monitorar a implantação de painéis solares BepiColombo após seu surgimento. Lançado em outubro de 2018. Mas a equipe BepiColombo, desde então, encontrou maneiras criativas de tirar vantagem deles durante o total de nove voos planetários que a espaçonave terá que fazer para chegar ao seu destino.

Em abril de 2020, BepiColombo. Assumiu imagens da terra Ela acena para seu planeta natal pela última vez a uma distância de 7.900 milhas (12.689 km). Em outubro de 2020, a espaçonave obteve um nível Primeiro vislumbre do planeta Vênus Quando passou pelo planeta a uma distância de 6.650 milhas (10.700 km). A reunião de terça-feira foi muito mais próxima do planeta.

A próxima chance de BepiColombo de tirar fotos dos planetas está a menos de dois meses de distância (1º de outubro), quando a espaçonave – batizada em homenagem ao físico italiano Giuseppe (Bepi) Colombo – deu sua primeira olhada em Mercúrio. O BepiColombo fará seis voos no total sobre o menor e mais próximo planeta do sistema solar, antes de entrar em sua órbita pretendida em 2025. Todos esses voos são projetados para ajustar o curso do BepiColombo e desacelerá-lo contra a gravidade do sol, para que ele pode eventualmente se aproximar de Mercúrio da maneira certa.

Melhores oportunidades para fotos no futuro

Falando sobre o último sobrevôo de Vênus, Johannes Penkoff, Cientista do Projeto BepiColombo da Agência Espacial Europeia, disse ao Space.com que fotos de Vênus, infelizmente, foram expostas a luz excessiva devido ao forte albedo do planeta, ou reflexão.

“Vênus é um planeta muito brilhante e essas câmeras selfie não foram projetadas para detectar objetos tão brilhantes de uma distância tão próxima”, disse Penkoff.

O BepiColombo também carrega uma câmera estéreo de alta resolução, no entanto, que não pode ser usada durante sua jornada pelo sistema solar interno.

Na verdade, o satélite consiste em três espaçonaves empilhadas uma em cima da outra, o que significa que alguns dos dispositivos estão ocultos. A espaçonave carrega dois orbitadores, o European Mercury Orbiter e o Japanese Mercury Orbiter, que estão localizados acima do Módulo de Transferência de Mercúrio. Com seus painéis solares de 15 metros, a unidade de trânsito é responsável por mover as duas órbitas para Mercúrio e será eliminada assim que o trio chegar ao seu destino. Somente depois que os dois orbitais se separarem e entrarem em suas órbitas, eles poderão usar totalmente todos os seus dispositivos.

Mas mesmo em configurações de viagens, alguns gadgets coletavam dados valiosos durante os voos. Penkoff disse que o último vôo de Vênus pode fornecer informações particularmente interessantes sobre a composição química da atmosfera de Vênus enquanto a espaçonave voa perto do planeta.

Espera-se que os próximos voos de Mercúrio produzam imagens de melhor qualidade do que as de Vênus, acrescentou Benkhov, porque Mercúrio é um planeta muito mais escuro.

“Em Mercúrio, realmente esperamos ver algumas estruturas na superfície, que não pudemos ver em Vênus por causa de seu brilho”, disse Penkoff.

O sobrevôo de Vênus, devido à sua proximidade com o planeta, proporcionou a primeira oportunidade de testar os instrumentos científicos de BepiColombo aproximadamente à mesma distância da superfície em que foram projetados para operar.

O vôo de chegada de Mercúrio se aproximará apenas de 125 milhas (200 km) da superfície de Mercúrio. O vôo de outubro será a primeira vez que uma espaçonave visita o planeta rochoso e queimado perto do sol desde o fim da NASA. mensageiro missão em 2015.

A equipe BepiColombo espera que seus orbitadores ajudem a esclarecer alguns dos mistérios do minúsculo planeta que foram descobertos, mas não totalmente explorados pelo Messenger, por exemplo, se ele realmente contém gelo de água em sua cratera polar.

Siga Teresa Pultarova no Twitter @TerezaPultarova.