A NASA planeja perseverar o rover para tentar a próxima amostra de rocha marciana, após o colapso da primeira tentativa

O rover estará raspando as rochas esta semana, permitindo que cientistas e engenheiros decidam se o alvo aguentará seu treinamento vigoroso.

Em busca de sinais de vida microbiana ancestral MarteE NASAO rover persistente está mais uma vez se preparando para coletar as primeiras amostras de várias amostras de rocha nuclear que podem eventualmente ser trazidas de volta à Terra para estudos adicionais.

Esta semana, uma ferramenta no braço robótico do rover de 7 pés (2 metros) raspará a superfície de uma rocha conhecida como “rochet”, permitindo que os cientistas olhem para dentro e determinem se desejam capturar uma amostra usando a broca do rover . A amostra é ligeiramente mais espessa do que um lápis e é selada em um dos 42 tubos de titânio restantes no rover.

Se a equipe decidir obter um núcleo desta rocha, o processo de amostragem começará na próxima semana.

A expedição tentou capturar o primeiro registro do chão da cratera em 6 de agosto de uma rocha que acabou se mostrando muito fragmentada, quebrando em pó e pedaços de material muito pequenos para segurar no tubo de amostra antes de ser lacrada e armazenada dentro do rover.

A perseverança desde então transportou 1.493 pés (455 metros) até o cume apelidado de “Citadelle” – a palavra francesa para “castelo”, uma referência à forma como este local rochoso se parece com o chão da cratera de Jezero. A borda é coberta por uma camada de rocha que parece resistir à erosão do vento, um sinal de que é mais provável que se sustente durante a escavação.

“É possível que existam rochas mais antigas na região de ‘South Sitah’ à nossa frente, então ter essa amostra mais jovem pode nos ajudar a reconstruir a linha do tempo completa de Jezero”, disse Vivian Sun, cientista da missão do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia. ” .

A equipe adicionou uma etapa ao processo de amostragem para esta próxima tentativa: Depois de usar seu sistema de câmera Mastcam-Z para endoscopia dentro do tubo de amostra, o rover irá pausar a sequência de amostragem para que a equipe possa revisar a imagem de um núcleo de rocha. Presente. Assim que a amostra for confirmada, eles vão pedir perseverança para fechar o tubo.

Embora a rocha esmagada tenha escapado à captura no esforço inicial de aquisição de amostra, o primeiro tubo de amostra ainda continha uma amostra da atmosfera marciana, que a missão havia planejado originalmente obter em um momento posterior.

“Ao devolver as amostras à Terra, esperamos responder a uma série de questões científicas, incluindo a composição da atmosfera marciana”, disse Ken Farley, cientista do Perseverance Project do California Institute of Technology em Pasadena, Califórnia. “É por isso que estamos interessados ​​em uma amostra da atmosfera com amostras de rock.”

Enquanto estiver no topo do Citadelle, o Perseverance usará seu radar de subsuperfície, chamado RIMFAX – abreviação de Radar Imager for the Mars Subsurface Experiment – para observar as camadas de rocha abaixo. O topo do cume também fornecerá um grande ponto de vista para Mastcam-Z para procurar outros alvos rochosos em potencial na área.

Mais sobre a missão

O objetivo principal da missão Persevere em Marte é astrobiologiaIncluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral. O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar rochas e regolitos marcianos (rocha fraturada e poeira) e armazená-los em um esconderijo.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a Agência Espacial Européia (ESA), enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada.

A missão Mars 2020 Perseverance faz parte da abordagem de exploração lunar-a-Marte da NASA, que inclui Missões Artemis Para a lua que ajudará a se preparar para a exploração humana do planeta vermelho.

Laboratório de propulsão a jato, operado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia para a NASA, construiu e dirigiu as operações da sonda rover.