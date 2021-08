A NASA não conseguiu encontrar uma amostra de rochas marcianas escavadas pelo rover persistente

O Perseverance usou o braço amostrador para tentar perfurar a rocha marciana em 6 de agosto de 2021. NASA / JPL-Caltech / Arizona State University

A NASA gastou nove anos e quase US $ 2 bilhões desenterrando e armazenando amostras de rochas marcianas. a rover perseverança Ele estava prestes a finalmente consegui-lo pela primeira vez na sexta-feira.

O rover pegou uma pedra dentro O fundo do antigo lago de Marte Que poderia ter carregado uma vida alienígena, e tentei cavar. Mas então aconteceu uma coisa estranha: a amostra parecia ter desaparecido sem deixar vestígios.

Há um buraco do tamanho de um dedo na rocha de onde a amostra deve sair, mas não há nada no tubo de amostragem do rover. O núcleo da rocha não está localizado perto da cratera. Não está lá.

Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA, disse: Comunicado de imprensa. “Estou confiante de que temos a equipe certa trabalhando nisso e vamos perseverar em busca de uma solução para garantir o sucesso futuro.”

A cratera Perseverance foi perfurada na rocha marciana enquanto tentava obter a primeira amostra, fotografada em 7 de agosto de 2021. NASA / JPL-Caltech

Para descobrir o que aconteceu, a NASA instruiu o Perseverance a tirar fotos em close do furo que você fez. Os controladores da missão, então, tentarão fazer planos para tentar mais amostragens.

“O pensamento inicial é que o tubo vazio é mais provavelmente o resultado do alvo da rocha não interagindo da maneira que esperávamos durante a perfuração, e menos provável que haja um problema de hardware com o sistema de amostragem e buffer”, disse Jennifer Trosper, Gerente de Projeto Perseverança , com a situação atual. “Nos próximos dias, a equipe passará mais tempo analisando os dados que temos, bem como obtendo alguns dados diagnósticos adicionais para apoiar a compreensão da causa raiz do tubo vazio.”

O principal objetivo da persistência em Marte é explorar uma área chamada Cratera de Jezero e coletar amostras de rochas; O tubo que saiu vazio é um dos 43 tubos que o rover carrega para essa finalidade. O plano de longo prazo da NASA é enviar outra missão a Marte em cerca de uma década para coletar amostras coletadas pelo Perseverance e devolvê-las à Terra. Então, os futuros cientistas podem investigar se a vida microbiana vivia no lago que antes enchia a bacia.

Em outras palavras, muito planejamento e dinheiro dependem da capacidade de persistência em escavar com sucesso esses espécimes.

Marte mantém a NASA alerta

O Perseverance analisa o buraco que cavou para seu primeiro conjunto de amostras, 6 de agosto de 2021. NASA / JPL-Caltech

Em sua tentativa de tirar a primeira amostra, Perseverance primeiro usou uma ferramenta abrasiva para remover poeira e revestimentos de superfície das rochas. O rover então estendeu seu braço de 2,10 metros de comprimento, no final do qual está um instrumento de coleta de amostras. Esta ferramenta usa uma broca de percussão para cravar uma broca oca na rocha.

Todo o processo é independente. Os controladores de missão simplesmente enviam um comando “go” para persistência.

Os dados enviados de volta à Terra pelo rover desde sua tentativa até agora indicam que ele executou as etapas necessárias exatamente como planejado. Mesmo assim, por algum motivo, o tubo está vazio.

O tubo vazio dentro do primeiro tubo de coleta de amostra do Perseverance, 6 de agosto de 2021. NASA / JPL-Caltech

As rochas persistentes que você está tentando amostrar são típicas da área pela qual você estava passando. O chão da cratera Jezzero é coberto com o que a NASA chama de “pedras de pavimentação”. Essas rochas porosas podem ser sedimentares (ou seja, feitas pela atividade de rios e lagos) ou vulcânicas. A coleta de uma amostra ajudará os cientistas a determinar o tipo de rochas que revestem o fundo da cratera, aumentando assim sua compreensão da história da área.

Outras missões a Marte também encontraram dificuldades inesperadas em rochas e solo. A NASA recentemente teve que desistir de seu “mol” de pouso do Insight, Um instrumento de proteção que deveria penetrar na crosta marciana e medir sua temperatura. A toupeira encontrou-se saltando de volta no lugar com base em um solo duro chamado de “duracrust”.

“Estive envolvido em todas as missões do Mars rover desde o início, e este planeta sempre nos ensina o que não sabemos sobre ele”, disse Trosper. “Uma coisa que descobri é que não é incomum que complicações ocorram durante atividades complexas pela primeira vez.”

