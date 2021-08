A Microsoft fornece sons de sistema silenciosos no Windows 11

Satya Nadella, CEO da Microsoft Corp. , fala durante evento para o Clube Econômico de Nova York em Nova York, EUA, na quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. Nadella discute a responsabilidade que as empresas de tecnologia precisam assumir no futuro da inteligência artificial. Mark Kozlaric | Bloomberg | Getty Images

Os PCs com Windows emitem bipes para indicar erros desde a década de 1980. Com o Windows 11, a Microsoft reformulou esses sons para torná-los menos estressantes. janelas à esquerda O sistema operacional mais popular do mundo, representando cerca de 14% da Microsoft $ 168 bilhões em receita anual. Mas nem sempre é fácil para a Microsoft manter centenas de milhões de clientes satisfeitos, pois eles têm opiniões muito divergentes sobre o que o Windows deveria ser – incluindo sua aparência. Os designers do Windows 11 foram inspirados por uma abordagem chamada Tecnologia Quiet, que era descreva-o por dois funcionários xerox Laboratório de Pesquisa PARC por mais de duas décadas. Christian Cohen e Diego Baca, da Microsoft, escreveram em uma mensagem Postagem no blog. “O Windows 11 facilita isso com experiências básicas que parecem familiares, suavizam a interface do usuário anteriormente intimidante e aumentam a conexão emocional.” A tecnologia Calm também informou o desenvolvimento dos sons do Windows 11, disse Matthew Bennett, que criou os sons. Contribuições no Windows 8 e Windows 10. O Windows 11 se destaca de seus predecessores e concorrentes, permitindo que as pessoas usem um conjunto de sons para combinar com os temas visuais claros e um conjunto diferente para combinar com os escuros. Os sons são semelhantes, o que significa que as pessoas podem identificá-los enquanto alternam entre os modos, mas eles são ligeiramente diferentes. Aplicar um tema escuro geralmente torna os sons mais suaves. Eles pareciam ecoar, como se estivessem em uma grande sala. READ O Google está combinando o conjunto de chaves de segurança Titan 2FA em dois módulos “Os novos sons têm um comprimento de onda mais arredondado, o que os torna mais suaves para que ainda possam alertá-lo / notificá-lo, mas sem confusão”, disse um porta-voz da Microsoft à CNBC por e-mail. Assim como arredondamos a interface do usuário [user interface] Visualmente, também giramos nossa cena de áudio para suavizar a sensação geral da experiência. ” As pessoas podem alterar os sons padrão abrindo o aplicativo Configurações e indo para ‘Som> Mais configurações de áudio’. Mas muitas pessoas continuarão a usar os sons padrão, assim como muitas acabarão usando o Microsoft Word fonte padrão. Bennett, que deixou a Microsoft em fevereiro após 12 anos na empresa, explicou muitas das mudanças que a empresa fez em seus sons de sistema com o Windows 11 durante várias entrevistas. (Cada arquivo de áudio abaixo contém o novo áudio, seguido por seu predecessor, Windows 10.)

Quando algo dá errado – por exemplo, você está procurando um texto em um site e ele não está lá – e seu computador precisa notificá-lo, o Windows 11 não causará tanta confusão quanto o Windows 10. O novo som , que consiste em três tons, disse Bennett. Ascendente, começa com um tom mais baixo do que o tom que está substituindo e não dura muito depois disso.

As notas musicais não são tocadas simplesmente pelo piano ou pela marimba. Bennett disse que os sons são “esculpidos digitalmente” e projetados para não evocar um instrumento musical. Dessa forma, eles são menos propensos a ter associações negativas em diferentes culturas ao redor do mundo, disse ele.

Quatro notas ascendentes rápidas permitem que você saiba que um evento está prestes a acontecer. O arranjo é muito mais simples do que seu predecessor de sete notas, o Bennett foi descrito Tem um começo, meio e fim claros.

Após a chegada do Windows 10 em 2015, as pessoas o ligaram em escolas e escritórios, onde o ruído de fundo pode abafar alguns sons de lembretes de calendário. Em seguida, a pandemia do coronavírus forçou trabalhadores, professores e alunos a ficarem em casa, onde pode haver menos distrações. O novo som requer menos atenção nesses ambientes.

Ao receber um e-mail no Windows 11, você ouvirá três notas rápidas caindo. A nova versão é um pouco mais rápida – a versão no Windows 10 inclui quatro notas e é preservada por um momento no final – e grava um tom mais baixo.

É mais um gesto, uma reminiscência de uma correspondência que chega na caixa de entrada, e menos daquele trecho de som. “Eu li isso como ‘uma carta para você'”, disse Bennett.

Bennett disse que essas áreas do Windows de próxima geração referem-se aos efeitos reduzidos que apareceram no Windows Vista e permanecem disponíveis no Windows 7. Sempre que você conectar um mouse, joystick ou outro dispositivo periférico a uma porta USB, remova-o ou não ‘t O computador reconhece o dispositivo, os sistemas operacionais da era 2000 emitiam dois sons toroidais abreviados. O Windows 10 se desvia um pouco desse conceito com notas adicionais e melodias diferentes. Cada um dos sons do Windows 11 remete à ideia de duas notas simples, embora de uma forma mais amigável do que seus predecessores dos anos 2000. Um tom de alta indica uma comunicação bem-sucedida.

Abaixar significa que você desligou a eletricidade com sucesso.

Dois sons implicam, disse Bennett, mais ou menos como pais que falam línguas diferentes rapidamente diriam “uh-uh” para alertar seus filhos a não fazerem algo.

Bennett disse que sons para eventos de calendário e mensagens de e-mail podem ser reproduzidos com mais frequência em PCs com Windows, mas que sons para novas mensagens instantâneas são menos frequentes. Mas ele ainda está lá e, no Windows 11, é ainda mais simples. Três notas descendentes são acionadas para destacar uma nova mensagem, em vez de um tom que sobe e depois desce. Bennett disse que o som das mensagens do Windows 10 deveria se destacar do som do Mail para refletir o ritmo diferente das mensagens. Agora, essa distinção é mais precisa.

O objetivo de uma mensagem de alerta, disse Bennett, é sinalizar que uma nova mensagem chegou por meio de um programa que você está usando no momento, mas talvez em uma conversa diferente. No Windows 11, você ouve uma nota e, em seguida, uma nota ligeiramente mais baixa. É mais curto do que o som nítido do Windows 10, o que equivale a uma versão menor do som de notificação de mensagem instantânea neste sistema operacional.

Esse som, que vem em coordenação com algumas caixas de “torradas do sistema” na lateral da tela, também teve uma mudança. Existem duas notas que se elevam ligeiramente mais próximas uma da outra, em vez de quatro notas que sobem e depois diminuem. O som é mais curto e o tom final não dura muito.