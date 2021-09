A Microsoft está executando PCs com Windows 11 não qualificados a partir do Programa Insider

Quando a Microsoft anunciou originalmente Windows 11Logo foi descoberto que a Microsoft havia feito algumas mudanças drásticas nos requisitos do sistema. Mais importante ainda, existem alguns requisitos estritos sobre CPUs compatíveis com o novo sistema operacional. Quando se trata de testes no Programa Windows Insider, Redmond não foi totalmente rígido.

Veja como funcionou. Se você estiver no canal Dev antes do anúncio, terá permissão para ficar até o lançamento do Windows 11. Depois de sair, você terá que voltar para o Windows 10 ou ficará em um estado sem suporte , supondo que seu PC não seja elegível (obviamente, se seu PC for qualificado, você está pronto para ir). Para os Insiders do Canal Beta, eles foram expulsos do canal Beta e colocados no Release Preview para testar o Windows 10 21H2.

Agora, a Microsoft começou a expulsar PCs sem suporte do Canal Dev para o Programa Windows Insider. Se você estiver no canal Dev e sua CPU não estiver na lista de suporte, você provavelmente terá que voltar ao Windows 10 para continuar recebendo atualizações.

A Microsoft agora retirou os sistemas inelegíveis do programa Insider e disse-lhes para instalar o Windows 10. pic.twitter.com/zfALanmcuq – BetaWiki (BetaWiki) 31 de agosto de 2021

A transição para os novos requisitos do sistema não foi totalmente tranquila, mas há um bom motivo para as coisas serem do jeito que são. As compilações do Windows 10 20H2, 21H1 e 21H2 são todos pacotes de ativação baseados na versão 2004. Mas desde a primavera de 2020, a Microsoft vem lançando versões beta no canal Dev, sem nenhum desses recursos realmente enviados no Windows 10. Essas versões beta são finalmente Windows 11

Isso significa que quando a Microsoft decidiu sobre os novos requisitos do sistema, ela teve que considerar uma solução para todos os Windows Insiders que não seriam elegíveis para o Windows 11, mas já estavam executando compilações beta. Afinal, você não pode oferecer uma atualização OTA da versão 20xxx para o build 19xxx. A regra geral é que se o número da versão diminuir, você deve fazer uma redefinição de fábrica.

Por esse motivo, Redmond decidiu permitir Insiders na tag do canal Dev junto com o teste do Windows 11. Obviamente, esses usuários estavam acostumados com a telemetria. Quando a Microsoft disse que iria olhar para os processadores Intel e AMD Zen de 7ª geração para suportar o Windows 11, ela teve que olhar os dados de todos os Insiders que ainda podiam rodar o Windows 11. E então a empresa apresentou estatísticas que o dizem. Os PCs têm uma experiência 99,8% livre de travamentos, enquanto os PCs sem suporte têm 52% mais travamentos (na verdade, é uma experiência 99,7% livre de travamentos).

Mas agora, esse teste acabou. Nunca é divertido quando você precisa reiniciar seu PC, mas esses são os perigos do Programa Insider.