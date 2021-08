A Microsoft dificulta a troca de navegadores padrão no Windows 11

O próximo lançamento da Microsoft para o Windows 11 tornará difícil a troca de navegadores padrão e ignorar os padrões do navegador em novas áreas do sistema operacional. Enquanto a Microsoft está fazendo muito Mudanças positivas na interface do usuário do Windows 11Tentar os aplicativos padrão é um retrocesso e concorrentes de navegadores como Mozilla, Opera e Vivaldi estão preocupados.

No Windows 11, a Microsoft mudou a forma de definir os aplicativos padrão. Como no Windows 10, há um prompt que aparece quando você instala um novo navegador e abre um link da Web pela primeira vez. É a única chance de alternar facilmente entre os navegadores. A menos que você marque “Sempre usar este aplicativo”, a configuração padrão nunca será alterada. É muito fácil esquecer de alternar a opção “Sempre usar este aplicativo” ou simplesmente selecionar o navegador que você deseja e você nunca verá este prompt novamente.

Se você se esqueceu de definir seu navegador padrão na primeira inicialização, a experiência de alternar os padrões agora é muito confusa em comparação com o Windows 10. O Chrome e muitos outros navegadores concorrentes frequentemente solicitarão que os usuários os definam como padrão e jogará os usuários do Windows em parte dos aplicativos padrão de configurações para habilitar isto.

A Microsoft mudou a forma como os aplicativos padrão são definidos no Windows 11, o que significa que agora você deve definir os padrões por tipo de arquivo ou link, em vez de alternar individualmente. No caso do Chrome, isso significa alterar o tipo de arquivo padrão para HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP e HTTPS.

É um processo demorado e desnecessário em comparação com o Windows 10, que permite alternar de forma rápida e fácil o e-mail, mapas, músicas, fotos, vídeos e aplicativos de navegador da web padrão. Os concorrentes não são afetados pelas alterações da Microsoft no Windows 11 aqui.

Selena Dickleman, vice-presidente sênior do Firefox, disse em um comunicado à A beira. “Desde o Windows 10, os usuários tiveram que tomar medidas adicionais e desnecessárias para definir e manter suas configurações de navegador padrão. Essas barreiras são, na melhor das hipóteses, confusas e parecem projetadas para prejudicar a escolha do usuário por um navegador que não seja da Microsoft.”

A Mozilla não está sozinha em suas preocupações, por assim dizer Destaque por anos. Um porta-voz de Vivaldi disse em um comunicado ao A beira. A cada nova versão do Windows, fica cada vez mais difícil [to change defaults]. Eles percebem que a única maneira de fazer com que as pessoas usem seus navegadores é travando-os. “

O Opera, outro concorrente do Microsoft Edge, também não foi afetado pelas mudanças da Microsoft nos aplicativos padrão do Windows 11. Christian Kolondra, chefe da Opera Browsers disse em um comunicado à A beira. “Gostaríamos de encorajar todos os fornecedores de plataforma a respeitar a escolha do usuário e permitir a competição em suas plataformas. Excluir a escolha do usuário é um retrocesso.”

Também entramos em contato com o Google para comentar sobre as mudanças da Microsoft no Edge, mas a empresa não respondeu a tempo para a publicação.

As escolhas de aplicativo padrão não são os únicos problemas que afetam os navegadores no Windows 11. A Microsoft está ignorando as opções padrão do navegador em sua experiência de pesquisa no Windows 10 e a empresa forneceu um arquivo widget da barra de tarefas que também ignorou um navegador padrão e forçou os usuários a entrar no Edge.

O Windows 11 continua essa tendência, com a Pesquisa continuando a forçar os usuários a entrar no Edge, e agora uma nova área de widgets personalizados que também ignora a configuração padrão do navegador. Um porta-voz da Brave disse em um comunicado à A beira. “A Brave coloca os usuários em primeiro lugar e condenamos essa abordagem do Windows 11, porque a escolha do navegador padrão tem muitas implicações para os indivíduos e sua privacidade. Os usuários devem ter liberdade de escolha.”

Ainda não está claro se o Windows 11 também continuará a tendência da Microsoft Forçando a vantagem sobre as pessoas Por meio de atualizações do Windows, com solicitações regulares para alternar. Tudo isso parece um pouco supérfluo, já que a versão do Edge baseada em Chromium é um ótimo navegador que muitos provavelmente não precisarão ou não quererão evitar no futuro. A Microsoft não ficará feliz se o Google ou a Apple ignorarem os padrões do navegador como este com iOS ou Android, então esse desprezo flagrante é preocupante.

A Microsoft justifica essas mudanças como permitindo aos usuários do Windows mais controle sobre os aplicativos padrão. Um porta-voz da Microsoft disse em um comunicado à A beira. “Como evidenciado por essa mudança, estamos constantemente ouvindo e aprendendo e recebendo comentários dos clientes que ajudam a moldar o Windows. O Windows 11 continuará a evoluir com o tempo; se aprendermos com a experiência do usuário que existem maneiras de fazer melhorias, faremos. “

Não demorou muito para que o Windows 11 fosse lançado, e está claro para os concorrentes que essas mudanças não são bem-vindas. A Microsoft está realmente ouvindo? vamos Descubra em 2 meses.