A mais recente remessa de estação espacial da NASA inclui um sistema de impressão 3D para solo lunar

A NASA está um passo mais perto disso Construindo colônias na Lua e em Marte usando o solo de orbs. universo hoje notas aquela NASA outro A missão de reabastecer a Estação Espacial Internacional incluiu uma máquina destinada a mostrar regolito impresso em 3D (ou seja, solo ou rocha macia) na Lua e superfícies extraterrestres semelhantes.

O Redwire Regolith Print Project (RRP) funcionará em conjunto com o sistema de impressão existente (ManD) para experimentar a impressão 3D do regolito simulado. Se funcionar, a tripulação da ISS medirá a resistência do material resultante para ver se ele pode lidar com as condições adversas fora da Terra.

Se tudo correr bem, o RRP pode fazer com que os colonos imprimam pelo menos alguns de seus habitats sob demanda. Isso, por sua vez, poderia reduzir a quantidade de materiais de construção que a NASA está levando para a Lua e Marte. Os cientistas imaginaram habitats baseados no solo por anos, mas este teste é relativamente realista – é uma tentativa de imprimir solo em 3D com baixa gravidade. Embora ainda haja muito trabalho a ser feito, os objetivos de longo prazo Artemis E as futuras missões a Marte podem ser mais realizáveis.