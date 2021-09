A justiça poética da década de Amanda Gorman Estee Lauder

Entra Estée Lauder. De acordo com Jane Hertzmark Hodis, CEO da Estée Lauder Companies, ela ligou para o agente de Gorman assim que o poeta saiu do palco, e eles falaram pela primeira vez uma hora após sua aparição.

“Tenho me sentido tão comprometida e animada com a criação de uma parceria quanto pensando em qualquer coisa”, disse a Sra. Hudis – e ela trabalha com o grupo há 35 anos. “Basicamente, chegamos a eles com uma página em branco, porque sabíamos que poderíamos fazer algo que não havia sido feito antes.”

Gorman disse que amou a ideia de trabalhar com uma marca fundada por mulheres (Lauder está comemorando seu 75º aniversário este ano). Sem mencionar um grupo de 84% de funcionários que são mulheres, de acordo com a empresa, e têm uma longa história de filantropia voltada para as mulheres em saúde, educação e vendas em 150 países.

(Embora Lauder tenha feito avanços significativos na igualdade de gênero em sua força de trabalho, como muitas empresas nos mundos da beleza e da moda, ela deve ir mais longe no que diz respeito à igualdade racial. Atualmente, das 16 pessoas no conselho de administração, apenas uma é preto; da equipe de liderança executiva de 15 pessoas, duas são negras.)

Além disso, a Sra. Gorman disse: “Não é segredo que uma das maneiras de me conectar com o mundo é por meio da moda e da beleza. Quando você cresce com uma deficiência de fala, uma das coisas que você aprende desde cedo é que as pessoas também se relacionam para você através dos seus looks “. Embora isso muitas vezes seja enquadrado como negativo, Gorman disse, ela realmente o considera uma ferramenta poderosa.