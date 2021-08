A impressionante imagem do telescópio Hubble mostra uma ‘espada’ espacial perfurando o enorme ‘coração’ celestial

Esta imagem é mostrada pelo instrumento Wide Field Camera 3 do Telescópio Espacial Hubble, o objeto Herbig-Haro HH111, localizado a cerca de 1.300 anos-luz da Terra. Os corpos de Herbig-Haro consistem em estrelas jovens que lançam jatos extremamente quentes através das nuvens de poeira e gás ao redor. (Crédito da imagem: ESA / Hubble & NASA, B. Nisini)

A espada flamejante azul parece perfurar um coração cósmico gigante em uma linda nova foto tirada por telescópio espacial Hubble .

A “espada” consiste em jatos gêmeos de gás ionizado superaquecido que é expelido para o espaço de pólos opostos de recém-nascidos. Estrela É denominado IRAS 05491 + 0247. O “núcleo” é a nuvem residual de poeira e gás em torno da protoestrela, de acordo com membros da equipe do Hubble.

Esta interação dramática de jatos e nuvens cria um espetáculo celestial incomum conhecido como o objeto Herbig-Haro. A imagem capturada por Hubble aqui é chamada de HH111, localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra, na constelação de Orion.

O Hubble capturou a imagem usando o instrumento Wide Field Camera 3 (WFC3), que monitora comprimentos de onda ópticos e infravermelhos (térmicos) da luz.

Funcionários da Agência Espacial Europeia (ESA) escreveram em descrição da imagem Lançado hoje (30 de agosto).

“Portanto, a capacidade do WFC3 de observar em comprimentos de onda infravermelhos – onde as observações não são afetadas por gás e poeira – é crítica para o monitoramento [Herbig]-Corpos de Haro com sucesso. “

O Hubble, uma missão conjunta entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, foi lançado em órbita baixa da Terra a bordo do ônibus espacial Discovery em abril de 1990. As primeiras imagens obtidas pelo icônico observatório eram turvas, um problema que os membros da equipe logo identificaram devido a um defeito no um espelho primário de 7,9 pés de largura (2,4 metros).

Os astronautas que caminharam no espaço consertaram esse problema em dezembro de 1993, e o Hubble foi atualizado e mantido ao longo de quatro outras missões de serviço. O instrumento WFC3 foi instalado durante as últimas missões do ônibus espacial com destino ao Hubble, que ocorreram em maio de 2009.

O Hubble continua a fornecer vistas incríveis do universo, mas está começando a mostrar sua idade e, sem o ônibus espacial, os astronautas não seriam mais capazes de chegar ao observatório. (É tecnicamente possível para um veículo tripulado como a cápsula do SpaceX Crew Dragon chegar ao Hubble, mas essa é uma ideia, aparentemente Não investigado seriamente .) O telescópio superou uma série de vulnerabilidades recentemente, incluindo um problema de computador que Ela fechou os olhos penetrantes Por mais de um mês neste verão.