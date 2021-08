A IBM só permitirá que as vacinas completas retornem aos escritórios nos Estados Unidos a partir de 7 de setembro

International Business Machines Corp (IBM.N) Ele disse na sexta-feira que só permitirá que funcionários americanos totalmente vacinados retornem aos escritórios, que estão programados para abrir a partir de 7 de setembro, devido à rápida disseminação da variante Delta. COVID-19.

“Continuaremos a abrir muitas de nossas unidades nos Estados Unidos, onde as condições clínicas locais permitirem, na semana de 7 de setembro. No entanto, as reaberturas serão apenas para funcionários totalmente vacinados que escolherem entrar no escritório”, disse o chefe de Recursos Humanos, Nicky Lamoreaux. em nota enviada ao pessoal.

O surgimento de casos de COVID-19 nos Estados Unidos devido ao delta variável e às novas orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA exigindo que indivíduos totalmente vacinados usassem máscaras levou as empresas a mudarem seus planos ao retornar ao escritório, vacinações e máscaras.

A empresa de tecnologia também pediu que seus funcionários recebessem uma vacinação completa, juntando-se a outras tecnologias importantes para combater a propagação do vírus.