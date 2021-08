A General Motors faz o recall de todos os carros elétricos Chevrolet Bolt devido a riscos de incêndio

A General Motors anunciou na sexta-feira o recall voluntário de todos os parafusos Chevrolet 2019 e mais recentes, estendendo o recall do veículo elétrico em seu primeiro ano, 2017.

O sorteio de sexta-feira cobre 73.018 parafusos de 2019 a 2022 e se estende ligação anterior Cobre carros 2017-2019. O reembolso relacionado à bateria cobre aproximadamente 142.018 parafusos feitos pela montadora desde o lançamento do modelo.

A GM disse que defeitos na bateria podem causar incêndios em veículos pequenos e pediu aos motoristas que limitem a carga, evitem carregar à noite e estacionem do lado de fora.

A GM disse em um comunicado que os clientes “não devem deixar seus veículos carregados dentro de casa durante a noite”.

A gigante automobilística culpou a LG por duas falhas que descreveu como uma “aba do ânodo rasgada e espaçador dobrado”. Ele disse que pedirá o pagamento da LG, uma vez que substitui as unidades com defeito.

“Após uma investigação mais aprofundada sobre os processos de fabricação da LG e desmontagem das baterias, a GM descobriu defeitos de fabricação em algumas células de bateria produzidas nas instalações da LG fora da fábrica de Auchang na Coréia. A GM e a LG estão trabalhando para corrigir a causa desses defeitos”, disse GM disse.

O recall vem enquanto a GM se prepara, incluindo 2 bilhões de dólares Para apenas uma planta EV, para Fique elétrico em 2035.

“A General Motors está se unindo a governos e empresas ao redor do mundo para trabalhar para criar um mundo melhor, mais seguro e mais verde”, disse a CEO da General Motors, Mary Barra, em um comunicado no início deste ano.

A montadora planeja lançar uma versão estendida do Bolt, bem como o muito antecipado GMC Hummer totalmente elétrico ainda este ano.

O último recall custará à empresa cerca de US $ 1 bilhão, elevando o custo total do recall da bateria Bolt para US $ 1,8 bilhão, A Associated Press relatou.