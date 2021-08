A fumaça dos incêndios florestais na Sibéria atinge o Pólo Norte em seu início histórico | Rússia

fumaça do frenesi Incêndios florestais na Sibéria Atingiu o Pólo Norte pela primeira vez na história registrada, quando um instituto de monitoramento russo alertou sobre o agravamento dos incêndios.

Incêndios devastadores varreram a Sibéria com crescente regularidade nos últimos anos, que as autoridades meteorológicas da Rússia e especialistas ambientais vincularam à mudança climática e a um serviço florestal subfinanciado.

Na segunda-feira, especialistas em clima da ONU publicaram um relatório que mostra de forma inequívoca o aquecimento global Isso se desenrola mais rapidamente do que o temido E a humanidade é quase totalmente responsável.

Yakutia foi uma das regiões mais atingidas na Sibéria este ano – a maior e mais fria região da Rússia, situada acima do permafrost – que experimentou altas temperaturas recordes e secas.

O Instituto de Meteorologia Rosgidromet, da Rússia, disse na segunda-feira que a situação na região, também conhecida como Sakha, “continua se deteriorando”. De acordo com Rosgidromet, há aproximadamente 3,4 milhões de hectares (8,4 milhões de acres) queimando na área, incluindo áreas remotas e de difícil acesso.

Uma imagem divulgada pela NASA mostra a fumaça de centenas de incêndios florestais que cobriram a maior parte da Rússia em 6 de agosto. Foto: NASA Earth Observatory / AFP / Getty Images

E a agência espacial dos EUA, “NASA”, disse no sábado, que as imagens de satélite mostraram a fumaça de incêndios florestais viajando “mais de 3.000 quilômetros (1.800 milhas) de Yakutia para chegar ao Pólo Norte”, descrevendo-o como “o primeiro na história registrada . ” Em 6 de agosto, ela acrescentou, a maior parte da Rússia estava coberta de fumaça.

Ambientalistas culpam as autoridades por permitirem que grandes áreas sejam queimadas a cada ano sob uma lei que lhes permite não intervir se o custo do combate aos incêndios for maior que os danos causados ​​ou se não afetar áreas povoadas.

De acordo com a Agência Florestal Russa, os incêndios deste ano destruíram mais de 14 milhões de hectares, tornando-se a segunda pior temporada de incêndios desde a virada do século.

O chefe do Programa Florestal do Greenpeace da Rússia, Alexei Yaroshenko, vinculou a crescente área de incêndios florestais na Rússia aos efeitos da mudança climática, bem como à “contínua deterioração do manejo florestal estatal”.