A Força Espacial afirma que proteger o GPS é sua maior missão

O pessoal da Força Aérea prestará juramento de ingressar na Força Espacial na Base Aérea de Travis, na Califórnia, em fevereiro de 2021. foto : Noah Burger ( AP )

Na estrutura das forças armadas, a força espacial dos EUA sempre foi apenas um pato estranho. Sua educação durante a administração Donald Trump não foi nada auspiciosa, grande parte de sua missão está no futuro tenso e pode levar algum tempo para apontar para uma convenção. seus membros como “guardiões” prender. Não está claro quando o ramo irá realmente colocar tropas em órbita, exceto em nenhum momento portanto, e lá Ampla percepção do público A Força Espacial tem uma pequena missão além de sua missão extinta como o projeto de vaidade de Trump.

Ainda hoje, como Marcado primeiro com missão e propósito, a Força Espacial enfatiza a proteção dos satélites da nação de possíveis danos – especificamente, o Sistema de Posicionamento Global (GPS) do Departamento de Defesa, que permite que pessoas em todo o planeta identifiquem sua localização exata. em recrutamento comercial Postado no YouTube Intitulado “Space Is Hard”, os membros do serviço explicaram na terça-feira a importância de manter esses satélites funcionais e protegidos de qualquer pessoa que queira hackea-los ou destruí-los.

“Acho que é importante porque usamos [satellite tech ] Na vida cotidiana, por exemplo, “O GPS que usamos todos os dias”, disse o oficial de inteligência da Força Espacial, Capitão Pierre Jones, no clipe. Também circulou a Companheira e Oficial de Operações Capitã Natalia Pinto, acrescentando: “O mais importante que a Força Espacial apoia, do ponto de vista civil, é o facto de termos GPS. Isso é algo que está a ser aproveitado por particulares, empresas, bancos, todos os tipos de instituições financeiras. Portanto, olhando de fora, essa é provavelmente a coisa mais importante com que contamos. “

Como a Defence One observa, embora a primeira coisa que possa vir à mente para a maioria das pessoas em relação ao GPS é encontrar direções para o McDonald’s mais próximo, o GPS é indiscutivelmente uma das tecnologias de satélite mais importantes em uso hoje. Os 31 satélites que compõem o sistema GPS fornecem não apenas dados de localização para passageiros e viajantes, mas uma exibição precisa da hora global que é crítica para os carimbos de data / hora em rede financeira internacional, certifique-se de que os operadores da rede elétrica tenham Dados corretos em tempo realEles ajudam a direcionar redes celulares, coordenar semáforos e fornecer dados de navegação para pilotos e cargas. GPS também tem Usos científicos sem fim, incluindo monitoramento de terremotos e vulcões e pesquisas meteorológicas, hidrológicas e meteorológicas. e eu t, claro, tem Muitos usos militares.

Enquanto o GPS é, como The New Yorker relatou No ano passado, potenciais perigos de solo “notavelmente fortes” incluem bloqueio de GPS, que pode acontecer Interrompe a recepção do sinal e torna o drone inoperante. Outra é a falsificação de GPS, em que uma parte mal-intencionada pode enganar os sistemas habilitados para GPS para que relatem dados falsos. outros países como china Eles começaram a corrida para expandir seus sistemas GPS e, ao contrário de muitos deles, os Estados Unidos Não há sistemas de suporte de solo No caso de falha na rede de satélites. Também existe a possibilidade de um ataque cibernético ou físico aos próprios satélites GPS por um estado-nação hostil.

Gosta Outras ameaças teóricas, como Ataques de pulso eletromagnético, O Fraqueza do GPS é um tópico A tagarelice de sempre entre membros Congresso e críticos de defesa. depois de acordo com A guerra nas rochasEsses riscos são frequentemente superestimados, uma vez que muitas tecnologias comerciais que são descritas como dependentes de GPS para funcionar são, na verdade, suportadas apenas por GPS, enquanto os riscos de bloqueio ou falsificação de sistemas Os militares são mitigados por recursos eletrônicos de proteção, redundância e criptografia. Lançar satélites do ar pode ser desastroso, pois um adversário pode de alguma forma obter o controle da rede ou sabotá-la com código malicioso. War on rocks notou que tanto físicos quanto eletrônicos ataques Não seria um problema individual, já que a distância física entre os satélites e os tempos de carregamento lentos fariam com que qualquer um dos métodos tentasse por tempo suficiente para um retorno de chamada. RAND. Estudo Lançado em junho de 2021 Ele concluiu que muitas das avaliações terríveis de vulnerabilidades do GPS eram exageradas.

“As ameaças potenciais potenciais de ações humanas e perigos naturais são muito limitadas – dias no máximo – “A maioria das ameaças também é muito limitada em cobertura cadastral”, escreveram os autores do estudo. “… quando o tempo de inatividade do GPS ou as estimativas de custo de perda incluem opções de adaptação realistas e tecnologias complementares em vigor, as estimativas são surpreendentemente baixas.”

Em outra parte do vídeo, o chefe das operações espaciais, General John “Jay” Raymond, apresentou a Força Espacial em termos menos ambiciosos do que alguns Seus comerciais anteriores, vendido como um processo de cobre relacionado às complexas aplicações práticas de proteção de ativos espaciais de streaming em todo o mundo.

“Costumávamos nos preocupar com astrofísica, lei de Kepler, raios gama, erupções solares, ciência de foguetes, buracos negros, E a teoria da relatividade … mas agora também temos que rastrear cerca de 30.000 objetos girando a mais de 17.500 milhas por hora. ”

“E nosso modo de vida depende de nós para proteger nossos satélites de ataques, dia e noite. Sim, o espaço é difícil”, acrescentou Raymond.

Enquanto o GPS recebia o grito principal, o capitão Pinto também sugeriu que a Força Espacial poderia ter um papel na proteção da Estação Espacial Internacional, que “tem três astronautas e muitas pesquisas estão sendo feitas a bordo”. . “

força espacial Com o objetivo de expandir para 20.000 membros nos próximos anos, passando de cerca de 5.000 também Cerca de 10.000 civis e pessoal da Força Aérea realocados em abril. De acordo com a Task & Purpose, o serviço foi lançado recentemente Youtube E Twitter Contas para fins de recrutamento e envio Primeira classe de futuros recrutas Para participar do treinamento na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, em agosto.