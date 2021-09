A Federal Trade Commission está lançando uma investigação sobre por que as máquinas de sorvete do McDonald’s quebram com tanta frequência

A Federal Trade Commission (FTC) está tão alarmada quanto o resto de nós que as máquinas de sorvete McFlurry do McDonald’s sempre parecem funcionar mal – e uma investigação começou, foi relatado.

A Federal Trade Commission entrou em contato com os franqueados do McDonald’s durante o verão para obter informações sobre máquinas quebradas com frequência, de acordo com uma carta que revisou. Jornal de Wall Street.

Os clientes regulares reclamam há anos que as máquinas costumam funcionar mal quando param para tomar um sorvete.

Um site chamado Macbroken Ele ainda mantém o controle do número de máquinas de sorvete quebradas do McDonald’s em todo o país. Na tarde de quarta-feira, 9,88% deles estavam offline.

As franquias do McDonald’s há muito reclamam de máquinas excessivamente complicadas com ciclos de limpeza que podem levar até quatro horas.

Estamos cansados ​​de ser alvo de piadas noturnas, disse a National Owners Association, um grupo de franqueados, em uma carta aos proprietários em maio. Nossos clientes e funcionários também.

As máquinas, fabricadas pela empresa de utensílios de cozinha Taylor, de Illinois, têm muitas partes móveis que são frias para tomar sorvete, mas quentes para limpar.

Se o ciclo não for concluído, ele torna as máquinas inutilizáveis ​​e pode levar meses para um reparador consertá-lo.

A Federal Trade Commission está investigando como o McDonald’s está analisando fornecedores e equipamentos, incluindo máquinas de sorvete mal-humoradas, de acordo com a revista.

A Federal Trade Commission supostamente enviou uma carta no início deste verão para franqueados buscando informações sobre por que as máquinas sempre quebram.

Um site chamado McBroken (na foto) mostra aos clientes em quais locais ele está trabalhando e as máquinas desativadas para evitar a decepção devastadora de sair sem sorvete.

Mas a investigação está em seus estágios iniciais, de acordo com a carta de julho, e “a existência de uma investigação preliminar não indica que a FTC ou seus funcionários encontraram qualquer delito”.

O McDonald’s disse ao jornal que não tinha motivos para acreditar que a FTC estivesse investigando.

A investigação ocorre depois que o governo Biden anunciou planos de reprimir os fabricantes que fabricam máquinas que os clientes não podem consertar por conta própria.

Em julho, o governo Biden anunciou que o governo estava estimulando a competição entre os fabricantes, o que reduziria os custos para os consumidores.

E o acordo de conserto exclusivo de Taylor poderia explicar por que as máquinas ficaram fora de operação por tanto tempo, levando a um fluxo interminável de queixas pela perda dos McFlurries.

Taylor cobra do McDonald’s US $ 18.000 por máquina e força os franqueados a usar sua própria rede de serviços de reparo, de acordo com com fio.

Um fabricante rival chegou a alegar que Taylor construiu as máquinas com software defeituoso a fim de aumentar os lucros com o custo de consertá-las.

Mas um representante da Taylor disse ao jornal: “Não há razão para projetarmos intencionalmente nosso equipamento para ser confuso, difícil de consertar ou prejudicar nossos operadores”.

E acrescentaram: ‘Muito do que foi veiculado pode ser atribuído à falta de conhecimento sobre o equipamento e seu funcionamento nos restaurantes. Você deve garantir que o dispositivo seja devidamente limpo. As máquinas são construídas com muitas partes interconectadas que precisam funcionar de uma maneira e ambiente complexos.

Funcionários frustrados do McDonald’s até usaram “crossovers”, pequenos suportes de metal ou plástico que podem ser fixados a pinos elétricos na parte traseira da unidade para contornar o software que a torna inoperante a menos que seja limpa, de acordo com Placa-mãe.

As máquinas de sorvete McDonald's, que são fabricadas pela Taylor Co., com sede em Illinois, costumam apresentar problemas de funcionamento. Dez por cento deles estão offline nos EUA na tarde de quarta-feira

Kytch, uma empresa de tecnologia com sede na Califórnia, afirma que o software de hardware continha “código defeituoso que causou a falha do hardware” e criou um patch que resolveu o problema rapidamente.

Depois que o dispositivo, do tamanho de um pequeno livro, é instalado na máquina, os trabalhadores podem realizar reparos simples por meio de um aplicativo sem ter que esperar por um técnico certificado pela Taylor.

No entanto, isso não agradou aos executivos da Taylor, que disseram ao McDonald’s e aos franqueados que “a máquina Kytch é perigosa”, afirmou o fabricante do software.

“Esses caras fizeram um trabalho realmente eficaz de intimidar todos os nossos clientes e investidores, por isso esperamos que o público apoie nossa causa em nome da justiça, o direito à reforma e a humanidade”, disse o cofundador de Kytch Jeremy O’Sullivan . Placa-mãe.

Taylor construiu sua própria versão do patch para continuar ganhando dinheiro com os reparos.

Kytch acusou Taylor de obter seu hardware de um franqueado do McDonald’s, de acordo com Placa-mãe.

Mas o diretor de operações da empresa disse que buscou o dispositivo Kytch “para avaliar e avaliar seus potenciais efeitos relacionados à tecnologia em nossa máquina de serviços leves”.

De acordo com os documentos judiciais, como se a frequência de rádio do Kytch interferirá com o sinal do nosso software ou se o dispositivo do Kytch irá drenar a fonte de alimentação do nosso software e / ou causar mau funcionamento.

Isso levou a guerra de venda de sorvete a um clímax, quando Kytch levou Taylor ao tribunal para copiar seu dispositivo. Um juiz da Califórnia emitiu uma ordem de restrição contra Taylor em 30 de julho.

Taylor foi obrigado a entregar todos os seus dispositivos Kytch dentro de 24 horas após a ordem de restrição.

Máquinas quebradas da McFlurry são fonte de várias piadas e reclamações online

Kytch alega uma perda de negócios devido a Taylor ter copiado seu produto.

Ainda temos alguns clientes fanáticos colados a nós. Embora poucos que tínhamos antes do McDonald’s e Taylor descreveram nosso produto como perigoso.

O McDonald’s não respondeu a um pedido de comentário do DailyMail.com