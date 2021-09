“A farsa do teto da dívida 2021”: a conta geral do tesouro está despencando. Vamos ver o quão perto estamos de zero. O Congresso vai deixar isso acontecer desta vez

À taxa atual de saídas, a data de saída do dinheiro é meados de outubro. “Ações extraordinárias” podem se estender até novembro.

O saldo da conta corrente do governo americano, a Conta Geral do Tesouro (TGA) do Federal Reserve Bank de Nova York, caiu US $ 240 bilhões desde o final de julho, para US $ 297 bilhões, segundo o balanço semanal do Federal Reserve.

Em 1º de agosto de 2021, o montante da dívida nacional bruta pendente, de US $ 28,43 trilhões, tornou-se o “teto da dívida” que não pode ser violado até que o Congresso o eleve, suspenda ou mude a definição de “dívida”. 78 vezes desde 1960. O governo agora está pagando Os custos do déficit, não emitindo novas dívidas, mas retirando o TGA e usando “medidas extraordinárias” (mais sobre isso em um momento).

Ao ritmo de declínio desde 1º de agosto, o saldo da TGA chegará a zero perto de meados de outubro. Essa data de saída do dinheiro pode ser prorrogada por “medidas extraordinárias” até novembro, quando o governo dos Estados Unidos começará a deixar de pagar suas contas:

A TGA passou por grandes movimentos circulares. Na primavera de 2020, o Tesouro emitiu US $ 3 trilhões em novas dívidas para financiar os maiores programas de estímulo e resgate da história, mas gastou apenas uma parte disso, e o TGA aumentou para US $ 1,8 trilhão em julho de 2020. Em janeiro de 2021, o O Tesouro começou a recorrer ao TGA para Reduzir os montantes que ela emprestou para normalizá-lo no verão.

Durante a “farsa do teto da dívida de 2017”, pouco antes de o Congresso aumentar o teto da dívida, o TGA tinha apenas US $ 39 bilhões.

Dada a enormidade dos gastos diários dos EUA, isso era desconfortavelmente próximo de zero. Desta vez, as saídas foram muito maiores e se correlacionam com mais incertezas.

E agora estamos assistindo a “farsa do teto da dívida de 2021” se desdobrar diante de nossos olhos. A preocupação é quão perto de zero a lei de comércio global está – no momento em que um governo começa a deixar de cumprir seus projetos de lei – antes que o Congresso aumente o teto da dívida.

Mas o fim da farsa já é conhecido. O Congresso evitará dar um certo calote no último minuto, como fez 78 vezes sem falhar desde 1960, depois que todos os outros obtiveram concessões do outro lado.

É uma farsa porque o Congresso apropriou dinheiro para gastar e tomar empréstimos e disse ao governo em detalhes como gastar esse dinheiro, incluindo gastos em cada barril de carne de porco para cada membro do Congresso, e então o Congresso disse: ‘Não, você não pode pedir emprestado o dinheiro que dissemos para você gastar. ‘

É uma loucura, e os estrangeiros veem essa farsa com diversão confusa como uma das peculiaridades que os Americanos Loucos inventaram como parte de sua política caótica.

No entanto, um teto de dívida nunca reduz os gastos deficitários. Isso é o que o Congresso decidiu. Mas limita temporariamente novos empréstimos até que o Congresso decida que é hora de aumentar o teto da dívida novamente.

Se o Congresso não aumentar o teto da dívida a tempo, o governo dos Estados Unidos começará a deixar de cumprir suas contas, os mercados financeiros em todo o mundo serão de proporções historicamente frágeis e cada membro do Congresso, o mais rico no topo, perderá uma significativa parte de seus ativos em questão de dias ou horas. É precisamente por esta razão que estes ilustres membros do Congresso nunca permitirão que isso aconteça.

Desde 1º de agosto de 2021, o total da dívida nacional em circulação atingiu US $ 28,43 trilhões. O governo dos Estados Unidos não pode aumentar, mas pode refinanciar suas dívidas pendentes:

Durante essa farsa do teto da dívida, o Tesouro pode usar “meios extraordinários” para evitar que o governo entre em default. Em 2 de agosto, a secretária do Tesouro Janet Yellen explicar Para o Congresso, o que implicaria a primeira dessas “ações extraordinárias”: o roubo de contribuições de membros de três grandes sistemas federais de aposentadoria, o Fundo de Aposentadoria e Invalidez do Serviço Público, o Fundo de Benefício de Saúde dos Aposentados dos Correios e o Fundo G do Poupanças do Fundo de Previdência que fazem parte do Sistema de Aposentadoria de Funcionários Federais.

Em algum momento, quando o dinheiro estiver acabando, Yellen relatará ao Congresso quais outras “ações extraordinárias” ela tomará. E então as medidas extraordinárias que podem ser tomadas serão tomadas, e todo o dinheiro que sobrar para o governo será o que estiver na TGA.

Portanto, estaremos observando o que resta no TGA para ver se chega perto de zero antes que o Congresso vote para aumentar o teto da dívida.

Nos dias seguintes ao aumento do teto da dívida, os fundos de pensão estaduais estarão cheios. E então novas dívidas são emitidas e há um aumento da dívida nacional bruta para compensar todo o tempo perdido.

Para sua diversão, escreverei outro artigo após o teto da dívida, como fiz em anos anteriores, com títulos como Em 2015, “A Dívida Nacional Bruta Aumenta em $ 340 Bilhões em Um Dia”. Mas em 2015, a dívida era de US $ 18,2 trilhões. Agora em US $ 28,4 trilhões, os gastos deficitários são muito maiores, e o repentino aumento da dívida depois que o teto da dívida foi aumentado será algo a se observar.

Na verdade, é uma questão urgente nestes tempos loucos: Quem comprou os US $ 5 trilhões que se acumularam na brutal dívida nacional dos EUA em 15 meses?

Para mais diversão, esta é a brutal dívida nacional total dos EUA, junto com os pontos ridiculamente planos do teto da dívida desde 2012:

