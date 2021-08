A explosão de Michael Conforto ajuda a evitar o desastre do Mets contra os cidadãos

Depois de sentar por quase sete rodadas, Michael Conforto não estava com humor para esperar quando ele foi para o prato na noite de sábado.

Mason Thompson, que acabara de ser convocado para o Nationals, içou um lastro esmagado pelo Conforto por cima da cerca central esquerda, entregando um raro choque de energia para o Citi Field durante esses dias de droga.

A explosão de três jogos do Conforto permitiu ao Mets conquistar uma seqüência de quatro derrotas consecutivas com uma vitória por 5-3 sobre a seleção nacional. Homer foi o nono do Conforto nesta temporada e apenas o segundo em casa desde a pausa do All-Star.

“Este é o golpe que estávamos esperando”, disse Conforto, que ergueu o punho enquanto circulava as bases. “Isso é algo que não tivemos, infelizmente, na última semana ou assim, mas posso dizer a vocês naqueles lugares em que acreditamos em nossa juventude. Achamos que vamos verificar. Não aconteceu nas últimas duas semanas. “

O Mets (62-67) marcou cinco corridas em seus quatro jogos anteriores combinados, então este show foi provavelmente uma farra de dez vezes. Isso aconteceu horas depois de a franquia homenagear o ex-jogador Jerry Kosman com sua 36ª aposentadoria durante uma festa de gala antes do jogo.

Com o Mets atrás de 3-2, Jeff McNeil destacou seu sétimo líder na frente de Renee Harper e Kevin Pillar (que já havia feito duas vezes) foi escavado por um chão. Após uma tentativa frustrada de Patrick Mazeca, o destro Thompson enfrentou Conforto, que estava ausente do time titular contra o lateral-esquerdo Sean Nolen. A lesão no disco de Homer foi a primeira na carreira de Conforto.

Michael Comfort Bill Costron / New York Post

“Não é segredo [left-center] É para onde vou quando me sinto melhor, disse Conforto. “É mais ou menos o que venho fazendo. Essa pessoa se sentiu muito especial só porque estava naquela cestinha encostada na parede. Tenho trabalhado para tentar fazer isso o ano todo, mas às vezes demora um pouco mais . “

Seth Lugo e Edwin Diaz protegeram a liderança com um registro de sem gols cada. Diaz conseguiu impedi-lo de 26 em 30 chances.

A vitória permitiu ao Mets retomar a partida na classificação que havia perdido para o Braves na noite anterior. No entanto, o déficit de 7 jogos do Mets está na NL East, um produto de 7 a 19 de agosto, quando a escalação vacilou.

O Nationals tinha uma vantagem de 3-2 sobre Trevor May em sétimo, com Riley Adams marcando em terreno aberto depois de liderar o inning por uma tacada. Maio não permitiu a execução em seus cinco jogos anteriores.

Homer empatou a segunda noite de Pillar por 2 a 2 no quinto jogo contra o Nolen. Foi o segundo jogo multiplayer da temporada para Pilar, que começou no campo certo por ter uma raquete extra para destros na escalação contra Nolen. Uma coluna também feita antes da terceira.

“Tenho trabalhado muito no meu swing e sinto que tenho feito bons arremessos nas últimas duas semanas”, disse Pilar. “Eu simplesmente não obtive bons resultados e às vezes você tem que empurrar um pouco e apenas tentar encontrar a parte boa de cara e fui recompensado hoje. Fiquei mais magro e espremido e consegui acertar alguns obstáculos. hoje.”

O Mets tem estado ativo nas bases em sua tentativa de estabelecer corridas. Jonathan Villar tentou roubar em segundo para terminar o terceiro inning, e Francisco Lindor passou em segundo no quadro seguinte, mas foi encalhado por Pete Alonso e Javier Pez. Lindor também roubou o segundo lugar em sexto e o deixou preso.





Marcus Strowman deu ao Mets uma segunda corrida consecutiva com seis corridas nas quais desistiu duas vezes. A mão direita foi removida em 91 arremessos, com sete rebatidas e uma caminhada permitida. Strowman permitiu duas corridas merecidas ou menos em quatro das últimas cinco partidas, um trecho que mal aumentou, de 2,80 para 2,85.

Strowman permitiu uma corrida duas vezes por segundo depois de caminhar Luís Garcia para iniciar a corrida. A chave de Lynne Thomas do RBI deu ao Nationals uma vantagem de 1-0 antes do passe de Alcides Escobar sozinho – depois de um passe de Mazeika – adicionar outra corrida.

Strowman manteve as regras na primeira dobradinha subsequente de Thomas, mas escapou batendo em Yadiel Hernandez e aposentando Carter Kiebum.

“Foi uma grande vitória para a equipe em geral”, disse Conforto. “Espero que possamos fazer disso o início de algo especial.”