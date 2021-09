A equipe persistente de rover da NASA desenterra a primeira amostra de rochas marcianas

Agência NASA determinação Marte A equipe do rover anunciou na quinta-feira que perfurou com sucesso seu primeiro planeta Marte Pedra.

Uma imagem de 1º de setembro da rocha marciana com formato estranho, longa e empoeirada apresentada em um comunicado da agência mostrou a perfuração circular.

A NASA disse que as imagens iniciais anexadas após os eventos mostraram uma amostra intacta encontrada no tubo de amostra após a perfuração.

Os sismólogos da NASA visualizaram o interior de outro planeta pela primeira vez

“No entanto, as imagens adicionais obtidas após a conclusão da biópsia do braço foram inconclusivas devido à sua fraqueza luz solar Termos, ” Ele disseObserve que o rover obterá imagens adicionais do tubo de amostra com melhor iluminação antes do processamento adicional.

“Embora a equipe da missão Perseverance esteja confiante de que a amostra está no tubo, as imagens em condições ideais de iluminação confirmarão sua presença”, escreveu a NASA.

“O projeto teve a primeira rocha perfurada sob seu cinto, e isso é uma grande conquista”, disse Jennifer Trosper, gerente de projeto do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. “A equipe localizou, selecionou e escavou uma rocha viável de valor científico. Fizemos o que vimos. Vamos resolver esse pequeno contratempo com as condições de iluminação nas imagens e continuaremos incentivando a colocação de uma amostra neste tubo.”

Usando uma broca rotativa e uma broca oca – que segura o tubo de amostra – na extremidade de seu tubo braço robótico Para extrair as amostras, a Perseverance manobrou o núcleo, a broca e a extremidade aberta do tubo de amostra para ser visualizado por seu instrumento Mastcam-Z.

As imagens iniciais mostraram a extremidade de uma rocha esculpida no tubo de ensaio antes de Percy iniciar um procedimento chamado “percussão para engolir”.

A etapa vibra a broca e o tubo cinco vezes, o que ajuda uma amostra a deslizar para dentro do tubo e pode subir pela borda do tubo a partir do material restante.

Perseverança na NASA Mars Roar entra na solução do mistério da amostragem

Após a “cadência de absorção”, o Perseverance obteve seu segundo conjunto de imagens Mastcam-Z, onde a iluminação era fraca e o “interior do tubo de ensaio não era visível.”

A NASA disse que as fotos serão tiradas na sexta-feira, quando o sol está no seu melhor, e que as fotos também serão tiradas após o pôr do sol, a fim de “reduzir as fontes de luz que podem saturar a imagem”.

As imagens estão definidas para serem devolvidas a terra No sabado de manha.

Se as novas imagens ainda forem incertas, a equipe ainda terá que realizar várias etapas, incluindo o uso de uma sonda de volume do sistema de amostragem e buffer rover para confirmar se a amostra está no tubo.

Notavelmente, uma tentativa anterior de amostrar rochas marcianas ocorreu no início de agosto enviesado Quando a equipe percebeu que o rover não conseguiu capturar as pedras quebradiças em seu tubo.

A NASA então decidiu se mover para a área ao sul de Sittah da cratera Jezero do planeta vermelho.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Perseverança pousou em Marte em 18 de fevereiro E seu estágio científico começou – e a busca por ela Sinais de vida microbiana antiga – em 1 de junho.