A durabilidade do Samsung Galaxy Z Fold 3: assista à transmissão ao vivo para ver quanto tempo essa tela pode durar

Quando novos telefones principais aparecem, a CNET não se intimida em testar as alegações de durabilidade feitas pelos fabricantes. Conseguimos testes de queda. Conseguimos testes de água. Quando os novos telefones dobráveis ​​da Motorola e da Samsung começaram a chegar ao mercado, nós também testes de dobradura.

Mesmo antes de o último lançamento dobrável da Samsung ser anunciado, eu estava tentando descobrir um novo tipo de experimento para medir a resiliência desses telefones. Podemos testar a resistência das dobradiças com pesos? Talvez a use como pá de praia para ver se entrou areia?

com entrada Galaxy Z Fold 3 E a versão S Pen Fold que acompanha, decidi que deveríamos olhar para a durabilidade da tela em si. Eu estava curioso para saber o quanto alguém poderia desenhar na tela com a S Pen antes de notar quaisquer efeitos nocivos.

Eu sabia que desenhar aleatoriamente em uma tela por um longo período de tempo não era a maneira de fazer o experimento, então me virei para minha impressora 3D, que eu sabia ser capaz de gerar movimentos repetitivos consistentes. Modifiquei minha impressora Creality Ender 3 V2 para torná-la um ilustrador e imprimi um cavalete para fazê-lo funcionar com a S Pen.

Então, com uma ajudinha da internet, tive que aprender sozinho a programar um pouco de gcode para que o plotter fizesse o que eu precisava. A chave acabou sendo esse pequeno thread aqui: G2 F5277 I50 J0. Com algumas tentativas e erros, descobri que essa parte do código desenharia um raio de 50 mm 1000 vezes em 1 hora. Copie e cole 1000 vezes no bloco de notas e voila!

Finalmente, uma vez que eu tinha o Z Fold 3 em mãos, eu tive que encontrar um bom programa de desenho que fosse interessante assistir por 16 horas. pousou em pintor infinito Por causa de sua fachada limpa e grande oferta de pincéis interessantes.

Então, agora é a hora de ver o que acontece quando eu coloco todas essas peças juntas e faço meu experimento. Você perceberá que continuo chamando isso de experimento, não de teste, porque não há nada realmente científico no que estou fazendo. A Samsung não fez nenhuma declaração sobre o quanto você pode desenhar na tela do Z Fold 3 com a S Pen, então não estou testando nada. Estou apenas dando uma demonstração do que aconteceria se, por algum motivo, alguém escolhesse desenhar círculos na dobra 3 para o equivalente a uma corrida de 5 km.

Felizmente, isso também economiza algum tempo para o seu dia, já que esse experimento é executado em segundo plano.

Então, sintonizamos na quarta-feira às 13h PT para me ver dar o pontapé inicial e continuar voltando para as primeiras horas da manhã de quinta-feira quando me aproximo da minha meta de 16.000 circuitos, ou pouco mais de 5.000 m de desenho.

E se você está curioso, aqui está um pouco de matemática por trás da minha loucura:

Raio do círculo a ser desenhado: 50 mm

Circunferência do círculo: 314,16 mm

A máquina desenha 1000 círculos em uma hora

1000 círculos x 314,16 mm = 314160 mm / hr = 314,16 metros por hora

Basicamente, leva 5 km, 15,9 ou 16 horas

314,16 metros por hora = 1.030,7 pés por hora

1 milha = 5,12 horas

3 milhas levam 15,36 horas

5 km = 3,1 milhas